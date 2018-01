Overblik: Her er 4 ud af de 210 russere på USAs »Kreml-Liste«

Dmitrij Medvedev

Ruslands premierminister og eks-­præsident er ikke tidligere blevet sanktioneret i hverken EU eller USA. Han er nu - i selskab med samtlige øvrige ministre i den russiske regering - havnet på en bruttoliste offentliggjort af den amerikanske regering.

Mikhail Fedotov

Den amerikanske regerings såkaldte Kreml-liste er blevet kritiseret for at bygge på et lemfældigt grundlag. Den russiske menneskerets-ekspert og tidligere formand for det russiske journalist­forbund, Mikhail Fedotov, er blandt overraskelserne på listen.

Jevgenij Kasperskij

Grundlæggeren af IT-sikkerheds- virksomheden Kaspersky Lab, en af Ruslands største softwaresucceser. Vestlige efterretningstjenester har anklaget virksomheden for at lade sig misbruge til spionage af den russiske sikkerhedstjeneste.

Roman Abramovitj

De 96 øverste på magasinet Forbes’ liste over Ruslands rigeste er havnet på den amerikanske liste over personer, der i fremtiden risikerer at blive ramt af sanktioner. Blandt dem er ejeren af råstofgiganten Norilsk Nickel og fodboldklubben Chelsea.