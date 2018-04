OVERBLIK: Det ved vi om påkørsel i Tyskland

Münster. En varevogn kørte lørdag eftermiddag ind i en menneskemængde på et centralt beliggende torv i den tyske by Münster, hvor to personer er dræbt.

Her er et overblik over, hvad vi ved om episoden:

* To personer er dræbt som følge af påkørslen. Det drejer sig om en 51-årig kvinde og en 65-årig mand.

* Derudover har manden, der kørte varevognen, skudt og dræbt sig selv, hvormed det samlede dødstal er tre.

* Manden skød sig selv inde i køretøjet.

* Omkring 20 personer blev kvæstet under påkørslen. Seks af de 20 personer er i kritisk tilstand.

* Tyske myndigheder anser hændelsen som et angreb.

* Den formodede gerningsmand er en 48-årig tysk statsborger fra Münster, og der er ingen antydning af, at angrebet var islamistisk, oplyser delstatsminister Herbert Reul.

* Den formodede gerningsmand har haft psykiske problemer, erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung.

* Politiet var lørdag aften i gang med at undersøge den formodede gerningsmands hjem.

* Svært bevæbnede betjente og brandmænd i stort antal er på stedet.

* Lørdag aften blev en blodbank i Münster åbnet ekstraordinært for at hjælpe de mange tilskadekomne.

Her er et overblik over de oplysninger, der endnu er uvisse:

* Udenrigsministeriet ved endnu ikke, om der har været danskere til stede på pladsen.

* Et motiv er fortsat uklart.

Kilder: dpa, AP, Bild, Süddeutsche Zeitung og Udenrigsministeriet

/ritzau/