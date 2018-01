OVERBLIK: Det sagde Donald Trump i sin tale til Kongressen

Washington. Under Donald Trumps State of the Union-tale natten til onsdag dansk tid kom præsidenten rundt om emner, der var ventet, såsom den lave ledighed i USA, grænsekontrol, sammenhold og skattereform.

Det sagde Donald Trump blandt andet i talen:

* Om truslen fra Nordkorea:

- Intet regime har undertrykt sine egne borgere mere brutalt end det grusomme diktatur i Nordkorea.

- Nordkoreas hensynsløse stræben efter atommissiler kan meget snart true vores hjemland.

- Tidligere erfaringer har lært os, at laden stå til og indrømmelser kun inviterer til aggression og provokation. Jeg vil ikke gentage fejlene fra tidligere ledere, som fik os ind i denne farlige situation.

* Om USA's forsvar:

- Vi er nødt til at modernisere og genopbygge vores arsenal af atomvåben.

- Forhåbentligt kommer vi aldrig til at bruge det, men hvis vi gør det stærkt og kraftigt, vil det holde enhver form for aggression væk.

* Om regimer, terrorgrupper og fjender:

- Ved at konfrontere disse farer ved vi, at svaghed er den sikreste vej til konflikt, og at uovertruffen magt er det sikreste middel til forsvar.

* Om åbne grænser:

- I årtier har åbne grænser tilladt stoffer og bander at flyde ind i vores allermest sårbare samfund.

- De (åbne grænser) har tilladt millioner af lavtlønnede arbejdere at konkurrere om job og løn med de fattigste amerikanere. Og mest tragisk er det, at de har forårsaget tabet af mange liv.

* Om handelsaftaler:

- En æra med økonomisk overgivelse er forbi.

- Vi vil arbejde for at fikse de dårlige handelsaftaler og forhandle nye.

* Om skabelsen af nye arbejdspladser:

- Mange bilvirksomheder bygger og udvider nu igen i USA. Det er noget, vi ikke har set i årtier.

- Chrysler flytter en stor fabrik fra Mexico til Michigan, og Toyota åbner en fabrik i Alabama.

- Dette er nyheder, amerikanerne ikke er vant til at høre. I mange år forlod virksomheder og arbejdspladser os. Men nu kommer de tilbage.

* Om den skattereform, der blev vedtaget før jul:

- Ligesom jeg lovede det amerikanske folk fra dette podium for 11 måneder siden, indførte vi de største skattelettelser og (skatte) reform i amerikansk historie.

- Vores massive skattelettelser er kommet middelklassen og små virksomheder til gode.

- Siden vi vedtog skattelettelserne, er de allerede kommet tre millioner arbejdstagere til gode. For mange af dem handler det om tusindvis af dollar

* Om den lave ledighed:

- Siden valget har vi skabt 2,4 millioner nye job, og efter år med stagnering ser vi endelig, at lønninger stiger.

* Om sammenhold og samarbejde:

- Jeg rækker hånden ud for at samarbejde med medlemmer af begge partier - Demokraterne og Republikanerne - for at beskytte vores borgere, uanset baggrund, farve eller tro.

- I aften beder jeg alle se bort fra vores forskelligheder og søge fælles fodslag og skabe det sammenhold, der er nødvendigt for at levere de resultater, vi har lovet befolkningen.

- Lad os se i øjnene, at vores land er stærkt, fordi vores folk er stærkt.

/ritzau/