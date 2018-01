Over 30 meldes dræbt under angreb på luksushotel i Kabul

Seks ukrainere er blandt de mindst 30, der meldes dræbt under et angreb, der begyndte lørdag og varede en god del af natten på et luksushotel i den afghanske hovedstad, Kabul.

Det oplyser Ukraines udenrigsminister, Pavlo Klimkin, søndag aften.

- Har rapporteret til præsidenten om seks døde ukrainere som et resultat af et angreb på et hotel i Kabul, skriver han på Twitter.

Angrebet på Intercontinental Hotel i Kabul blev indledt lørdag aften. Næsten et døgn efter er der ikke fuldt overblik over situationen.

De fem angribere var klædt i militæruniformer.

En højtplaceret kilde i de afghanske sikkerhedsstyrker siger, at dødstallet er over 30, og at det kan stige endnu mere.

Blandt de døde er ansatte og hotellets gæster, men også soldater og politifolk, der var i kamp med angriberne.

Taliban har taget skylden for angrebet og siger, at formålet var dræbe udlændinge.

Mediet Tolo News citerede tidligere en anonym kilde i den afghanske sikkerhedstjeneste for, at antallet af døde skulle være helt oppe på 43.

Først tidligt søndag morgen var politiaktionen på hotellet afsluttet, da alle gerningsmænd var blevet dræbt af afghanske styrker.

Ifølge et øjenvidne, der har udtalt sig til det britiske medie BBC, råbte gerningsmændene "Hvor er udlændingene?", da de trængte ind på hotellet.

Omkring 150 personer blev reddet fra hotellet i løbet af natten, mens afghanske soldater kæmpede for at genvinde kontrollen over bygningen.

/ritzau/Reuters