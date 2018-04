Over 200 børnesoldater frigives i verdens yngste land

København. En officiel frigivelsesceremoni markerer onsdag afslutningen på livet som børnesoldat for over 200 børn i Sydsudan.

Ved ceremonien træder børnene, der er mellem 10 og 18 år, ud af rollen som soldat ved at lægge våbnene fra sig og skifte fra militærtøj til civiltøj.

- Hver eneste gang, det lykkes at få børn ud af det her liv og på vej mod et normalt liv, er det noget, vi er rigtig glade for, siger kommunikationsdirektør i Unicef Danmark Line Grove Hermansen.

Arbejdet er dog langt fra ovre. Dels skal børnene hjælpes godt på vej mod et normalt liv, hvilket er særdeles svært, og dels er der stadig omkring 19.000 børn tilknyttet væbnede grupper i landet.

- Det ikke nemt, for der er mange ting, der skal lykkes på en gang. Men det kan godt lade sig gøre.

- Familien eller lokalsamfundet kan have svært ved at tage imod dem. Enten fordi børnene har kæmpet for de forkerte, så man har været bange for dem, eller fordi familierne ikke har ressourcer til at hjælpe barnet, siger Line Grove Hermansen.

Sydsudan er et enormt usikkert land, der er hårdt plaget af borgerkrig, flygtningestrømme og sult. Derfor søger nogle børn frivilligt mod styrkerne, så de kan få noget at spise, mens andre bliver tvunget til livet som børnesoldat.

- Nogle af børnene har ikke oplevet et andet liv i flere år og er blevet ødelagte på krop og sjæl. De skal forstå, at nu er der en ny verden, der venter.

- Vi skal også forberede de lokalsamfund, de skal tilbage til. Børnesoldaterne kan være bange for at vende tilbage, fordi de er bange for at blive straffet, siger Line Grove Hermansen.

Børnene bliver frigivet som en del af en tidligere fredsaftale, der kræver, at de forskellige styrker holder op med at bruge børnesoldater.

Dagens frigivelse er den anden i en stor serie af frigivelser, der er blevet gjort mulig efter svære forhandlinger.

Det forventes, at serien af frigivelser over de kommende måneder vil runde 1000 børnesoldater.

- Det, de har været udsat for, gør ikke noget godt for noget menneske. Derfor er det enormt vigtigt, at der er en familie, der vil tage imod dem.

- Hvis der står en mor og tager imod med kram og kærlighed, så er vi et godt stykke af vejen, siger Line Grove Hermansen.

/ritzau/