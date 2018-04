Otte politifolk meldes dræbt af vejsidebombe i Colombia

Otte politifolk er blevet dræbt af en vejsidebombe i et afsides område i Colombia. Det rapporterer lokale medier.

Narkotikaforbrydere mistænkes for at have anbragt bomben. Den ramte politifolkenes køretøj på en øde vej i San Pedro de Uraba i den nordvestlige provins Antioquia.

Politiet eskorterede lokale folk, der skulle tilbage til landområder, som den 52 år lange væbnede konflikt i Colombia har tvunget dem væk fra, fortæller Radio Caracol.

Politichef Jorge Nieto siger, at specialstyrker nu er sat ind for at forsøge at finde gerningsmændene.

Det menes, at de skal findes i Clan del Golfo, der er Colombias største narkobande.

Den forsøger at tiltvinge sig kontrol over landområder, som den kan bruge til at dyrke cocaplanter, der bruges til fremstilling af kokain.

Den mangeårige væbnede konflikt har deltagere fra både venstrefløjsmilitser, højrefløjsmilititser og militæret. Mindst 220.000 mennesker er igennem årene blevet dræbt, og syv millioner mennesker er tvunget væk fra deres hjem.

Den største og mest kendte oprørsgruppe er Farc, der indgik en fredsaftale med regeringen i november 2016.