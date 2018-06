Oscar-akademiet optager flere kvinder og sorte end tidligere

Los Angeles. Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas), der blandt andet står bag uddelingen af den prestigefyldte Oscar, har mandag offentliggjort listen over nye medlemmer.

Akademiet optager årligt personer, som har gjort sig bemærket inden for filmindustrien, og på den nye liste finder man blandt andre de to danskere Jacob Schulsinger og Sigrid Dyekjær.

Jacob Schulsinger har blandt andet klippet den svensk-danske film "The Square", der i år var nomineret til en Oscar i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.

Imens har filmproducenten Sigrid Dyekjær især gjort sig bemærket med portrætfilmen "The Monastery" og dokumentarfilmen "Something Better to Come".

Efter alt at dømme har filmakademiet også reageret på kritikken af, at hvide mænd er overrepræsenteret i organisationen, skriver nyhedsbureauet dpa.

Af de nye medlemmer er 49 procent kvinder, hvilket bringer den samlede repræsentation af kvinder i akademiet op på 31 procent. Det er en stigning fra 25 procent i 2015.

En tilsvarende høj andel af de nye medlemmer er sorte. De udgør 38 procent af de nye medlemmer og bringer dermed den samlede repræsentation af sorte medlemmer op på 16 procent. Det er en fordobling sammenlignet med 2015.

De 928 nye medlemmer repræsenterer 59 lande og flere aldersgrupper - det yngste nye medlem er 14 år, mens det ældste er 86 år.

14-årige amerikanske Quvenzhané Wallis blev nomineret til en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle for sin præstation i " Beasts of the Southern Wild" i en alder af bare otte år.

/ritzau/