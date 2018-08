Osama bin Ladens mor taler for første gang ud om sin søn: Han blev hjernevasket

Moderen til den berygtede terrorist Osama bin Laden har for første gang givet et interview, hvor hun fortæller om sin søn, der stod bag terrorangrebene i USA den 11. september 2001.

Ifølge den aldrende kvinde, der fortsat tilhører en af Saudi-Arabiens rigeste familier, blev sønnen hjernevasket til at forfølge en militant udgave af islam, der med tiden førte til, at han blev verdens mest eftersøgte person, siger Alia Ghanem til The Guardian.

Osama bin Laden gik fra at være en »god dreng« til at blive »en anden mand«, efter han begyndte på universitetet King Abdulaziz University i Jeddah, hvor han blandt andre mødte sin senere åndelige rådgiver, medlem af det muslimske broderskab, Abdullah Azzam, lyder det.

»Folk på universitet ændrede ham,« siger hun.

»Han var en rigtig god dreng, indtil han mødte nogle mennesker, der stort set hjernevaskede ham i hans tidlige 20ere. Du kan kalde det en kult. De fik penge til deres formål. Jeg sagde altid til ham, at han skulle holde sig væk fra dem, men han indrømmede aldrig over for mig, hvad han lavede, fordi han elskede mig så meget,« siger hun og fortsætter:

»Han var rigtig god i skolen. Han kunne virkelig godt lide at studere. Han brugte alle sine penge på Afghanistan - han stak af under dække af at lave forretninger for familien.«

Osama bin Laden stod bag terrorangrebene på World Trade Center. Arkivfoto

Hendes to sønner, Osama bin Ladens halvbrødre, Ahmad og Hassan, fortæller dog, at moderen har svært ved at se objektivt på sin døde søns liv.

»Hun er stadig i fornægtelse. Hun elskede ham så meget og nægter at bebrejde ham. I stedet bebrejder hun dem omkring ham,« siger Ahmad og fortæller, at familien med det samme vidste, at Osama bin Laden stod bag, da nyheden om angrebene på World Trade Center og Pentagon ramte verden.

»Jeg var i chok. Lamslået. Det var en meget underlig følelse. Vi vidste med det samme, inden for 48 timer, at det var ham. Vi skammede os alle over ham,« siger han.