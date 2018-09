Orkanen Florence kan blive en »hidtil uset katastrofe«

Orkanen Florence har taget en usædvanlig rute mod den amerikanske østkyst, der kan føre til enorme ødelæggelser i delstaterne Virginia, North Carolina og South Carolina.

Orkanen nærmer sig land med en tredobbelt trussel. Kategori 4-orkanen, der i øjeblikket har vindhastigheder på over 200 kilometer i timen, vil gå i land med en livsfarlig flodbølge langs kysten. Derudover bringer den ødelæggende vindstød, og så vil den over land medføre en langvarig og usædvanligt stor nedbørsmængde, der kan føre til livsfarlige oversvømmelser.

Det oplyser det nationale orkancenter i USA ifølge Washington Post.

»Det her kan blive en hidtil udet katastrofe for North Carolina,« skriver Brian McNoldy, seniorforsker ved Miami Universitet, på sin hjemmeside.

Han skriver, at Florence kan udvikle sig til en kategori 5-orkan med vindstød på over 250 kilometer i timen.

Stormen vil begynde at rasere, allerede et døgn før orkanens øje når land. Derfor skal forberedelser og evakueringer være på plads onsdag aften lokal tid.

Et satelitfoto af Atlanterhavet 11. september fra NASA viser orkanen Florence, men også de mindre orkaner Isaac og Helene, der samtidig raser.

Den amerikanske avis The New York Times skriver, at når orkanen ventes at ramme kysten torsdag aften eller fredag morgen, »forventes den at være et monster«.

I hovedstaden i North Carolina, Raleigh, følges orkanens bevægelser tæt. Byens vejrtjeneste har tweetet en prognose fra det nationale orkancenter, der viser orkanens forventede rute de kommende dage:

The 11 PM update from @NHC_Atlantic keeps #Florence as a Category 4 hurricane with max winds at 140 mph. The new forecast track is slower and farther south, but it still has Florence approaching the NC/SC coast as a major hurricane late Thursday into Friday. #ncwx pic.twitter.com/LeOvKlUYHa — NWS Raleigh (@NWSRaleigh) 12. september 2018

Beboere evakueres fra kystområder nær Wallace i North Carolina 11. september 2018.

Over 1,5 millioner indbyggere langs den amerikanske østkyst er blevet beordret evakueret, og de har fået besked på også at forberede sig på langsigtede følger med uger uden strøm.

»Selv hvis du tidligere har klaret dig igennem storme, er den her anderledes. Det er en yderst farlig, livstruende, historisk storm,« sagde guvernør i Nord Carolina, Roy Cooper, tirsdag eftermiddag på et pressemøde.

Hundredvis af skoler er midlertidigt lukket på grund af stormen. Det samme er flere fabrikker. Imens ses lange bilkøer på vejene væk fra de berørte områder.

Præsident Donald Trump holdt tirsdag pressemøde om orkanen i Det Hvide Hus.

Præsident Donald Trump har omtalt orkanen som »uhyre stor og uhyre våd« og erklæret katastrofetilstand i de tre delstater, så midler er frigjort til nødhjælp og genopretning.

»Vi er så klar, som vi nogensinde har været,« siger han på et pressemøde ifølge Washington Post.