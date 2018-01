Orkan stopper tyske statsbaners fjerntrafik

Berlin. De tyske statsbaner indstiller al fjerntrafik over hele forbundsrepublikken med øjeblikkelig virkning på grund af orkanen »Friederike«.

En talsmand for Deutsche Bahn siger dog, at de tog, som er undervejs, så vidt muligt vil køre til deres bestemmelsessteder.

Der er tidligere på dagen blevet indstillet togtrafik i blandt andet delstaten Nordrhein-Westfalen på grund af stormskader.

Alene i denne delstat befordrer Deutsche Bahn dagligt omkring en million mennesker.

Der vil også fredag være store forstyrrelser i togtrafikken, siger talsmænd for Deutsche Bahn.

I landskabet Harzen blev der målt vindstød på op til 203 kilometer i timen. I Thüringens hovedstad, Erfurt, er der målt vindstød på 120 kilometer i timen, mens der i en række andre områder blev målt vindstød på mellem 120 og 135 kilometer i timen.

Amsterdams internationale lufthavn, Schiphol, havde torsdag i en periode indstillet al flytrafik på grund af en kraftig storm. Flytrafikken er dog blevet genoptaget igen ved middag. Det skriver Schiphol på sin hjemmeside.

Omkring 260 fly blev aflyst på grund af vejret.

Stormen i Holland raser med vindstød på op til 140 kilometer i timen ifølge Reuters. Stormen har indtil videre torsdag eftermiddag kostet fire personer livet over hele Europa, skriver dpa.

To mænd er omkommet i Holland. Den ene mistede livet, da en gren faldt fra et træ i byen Olst. Det andet offer døde, da et træ ramte bilen, som han kørte i. Det skete nær grænsen til Tyskland.

I Belgien døde en kvinde, efter at et træ faldt ned på hendes bil 30 kilometer sydøst for Bruxelles.

Og i Italien, hvor vinden blæser med op til 200 kilometer i timen, er en mand død i regionen Calabrien. Det skete, efter at han var klatret op på sin brors hus i byen Crotone. Den kraftige blæst har væltet træer og skadet bygninger.

Ifølge vagtchef ved DMI Frank Nielsen kommer stormen ikke til at nå Danmark.

»Om ganske få timer ligger den over Polen og er på vej østpå. Den har været med til at give noget regn og blæsevejr ved Østersøen, men det er det eneste, vi har mærket til den,« siger han.

/ritzau/dpa