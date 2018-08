Oprørsleder afviser at underskrive fredsaftale for Sydsudan

Den sydsudanske oprørsleder, Riek Machar, afviser tirsdag at skrive under på den endelige version af den fredsaftale med regeringen, som skulle sætte punktum for den langvarige konflikt i landet.

Det er et tilbageslag for bestræbelserne på at få afsluttet fem års brutal borgerkrig i landet.

Machar har i flere uger forhandlet med Sydsudans præsident, Salva Kiir, i et forsøg på at nå til enighed om en omfattende fredsaftale.

De to ærkerivaler har i forvejen underskrevet en aftale om permanent våbenhvile og om magtdeling. Sidstnævnte betyder, at Machar vender tilbage som vicepræsident i regeringen.

Men tirsdag nægtede han at underskrive den endelige fredsaftale, selv om den var underskrevet fra regeringens side.

Det oplyser Sudans udenrigsminister, Al-Dierdiry Ahmed. Forhandlingerne finder sted i Sudans hovedstad, Khartoum.

»For første gang har oppositionen meddelt os, at den ikke ønsker at underskrive,« siger ministeren.

»Dette er det endelige dokument, som vi er nået frem til efter konsultationer mellem alle de sydsudanske parter,« siger Ahmed.

»Sydsudan kan ikke opnå fred, medmindre disse grupper skriver under.«

Unavngivne embedsmænd oplyser, at oprørsgrupper, herunder Machars bevægelse, SPLM-IO, er uenige i flere spørgsmål.

Det gælder blandt andet overgangsregeringens funktion, hvor mange delstater landets skal inddeles i samt udarbejdelsen af en ny forfatning.

Titusinder af mennesker er blevet dræbt og omkring to millioner sendt på flugt siden konflikten i Sydsudan begyndte i 2013.

/ritzau/AFP