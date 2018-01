Oprah giver Trump baghjul i meningsmåling

Går Oprah Winfrey efter at blive den demokratiske præsidentkandidat op til valget i 2020? Spørgsmålet har svirret, siden Oprah i weekenden gik på scenen til Golde Globe-prisuddelingen og holdt en tale, der ifølge mange var en præsident værdig.

En ny meningsmåling tager nu tager temperaturen på de amerikanske vælgeres opbakning til Oprah Winfrey. Den viser, at hver anden vælger støtter den tidligere talkshowdronning, mens 39 procent foretrækker, at Donald Trump får fire år mere i Det Hvide Hus. Ti procent har endnu ikke besluttet sig for, hvem de vil sætte krydset ved, hvis det bliver et spørgsmål om Winfrey eller Trump.

Meningsmålingen er lavet af The NPR/NewsHour/Marist og bliver refereret af CNN.

Men ikke alt tegner lyst for Oprah Winfrey, hvis hun har præsidentdrømme. Hele 54 procent ønsker ikke at se hende i politik, mens 35 procent synes, at det er en god idé. Hvis man udelukkende kigger den demokratiske vælgergruppe er opbakningen lidt større, da 47 erklærer sig positive over for, at Orpah Winfrey melder sig på banen i det næste ræs mod præsidentposten.

Meningsmålingen afslører også, at de amerikanske vælgere i udpræget grad regner med at støtte op om deres fortrukne partis kandidat, hvis det bliver en duel mellem Trump og Winfrey. 91 procent af de demokratiske vælgere vil stemme på Oprah Winfrey, mens 85 procent af de republikanske vælgere er klar til at bakke op om Trump.

Når man kigger på etnicitet, foretrækker 87 procent af afroamerikanerne og over halvdelen af de latinamerikanske vælgere Oprah Winfrey frem for Trump. Men når man kigger på de hvide vælgere, står de to kendte ansigter næsten lige. 45 procent ville sætte krydset ved trump, og 44 procent ville stemme på Oprah Winfrey.