Oppositionspolitikers flugtforsøg fra Zimbabwe mislykkes

Harare. Da Tendai Biti, en ledende oppositionspolitiker i Zimbabwe, ankom til Zambia torsdag troede han muligvis, at hans flugtforsøg fra sit hjemland var lykkedes. Men nej.

Hans forsøg på at få asyl i Zambia blev afvist, og han blev overleveret til myndighederne i Zimbabwe. Hjemme i Zimbabwe har der hersket uroligheder, siden oppositionen har hævdet, at et nyligt valgnederlag var resultat af valgsvindel.

I Zimbabwe blev Tendai Biti anholdt og ført til hovedstaden Harare for anklager om at anstifte til uro.

Zambias ageren i sagen vækker kritik fra FN's flygtningeagentur, UNHCR.

»At sende flygtninge og asylansøgere tilbage til deres hjemland med tvang er en seriøs overtrædelse af international ret,« skriver UNHCR i en udtalelse.

En talskvinde for regeringen i Zambia, Dora Siliya, siger, at en afgørelse om ikke at sende Biti tilbage ikke nåede frem til de pågældende myndigheder, før efter at Biti var overleveret til Zimbabwe igen.

»Kendelsen kom frem, efter at han var blevet givet til Zimbabwes myndigheder,« siger hun.

»Hans ansøgning om asyl blev afvist, fordi retstilstanden i Zimbabwe ikke er brudt sammen«, tilføjer Siliya, som også noterer, at Biti "var på flugt fra en fair rettergang" i Zimbabwe.

Ifølge Chronicle, en statslige avis i Zimbabwe, er Biti sammen med otte andre anklaget for at skabe uro efter valgresultatet.

I demonstrationer efter valgresultatet blev seks personer dræbt, da militæret åbnede ild på demonstranter.

Flere vestlige nationer har udtrykt bekymring over, hvad de ser som et forsøg på at fjerne politiske modstandere af præsident Emmerson Mnangagwa.

Selv har præsidenten på Twitter forsikret, at Biti vil blive løsladt, men at retssagen mod ham vil blive ført til ende.

