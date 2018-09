Op og af sted med Rumfalken: Elon Musk indgår aftale med måneturist

SpaceX sælger verdens første private tur rundt om Månen

Rumfartsvirksomheden SpaceX har torsdag præsenteret en ny plan for rumturisme.

Således vil SpaceX, der tilhører den amerikanske iværksætter Elon Musk, sende en turist en tur rundt om Månen på sin »Big Falcon Rocket« (BFR). Raketten er designet til at transportere folk langt ud i rummet.

»SpaceX har skrevet kontrakt med verdens første private passager, som skal flyve rundt om Månen om bord på vores BFR,« skriver SpaceX på Twitter.

»Dette er et vigtigt skridt mod at give adgang til almindelige mennesker, som drømmer om at rejse ud i rummet,« tilføjes det.

Allerede i februar sidste år meddelte milliardæren Elon Musk, at han ville flyve turister rundt om Månen i 2018. Dengang lød meldingen, at der var tale om to turister.

»Vi er glade for at kunne annoncere, at SpaceX er blevet kontaktet af to privatpersoner for at flyve dem på en tur rundt om Månen næste år.«

»De har allerede betalt en betydelig sum penge for at lave en månemission,« skrev SpaceX på sin hjemmeside dengang.

Rusland har tidligere sendt privatpersoner ud i rummet, nærmere bestemt til Den Internationale Rumstation, ISS. Ifølge CNN betalte privatpersonerne op mod 20 millioner dollar - 130 millioner kroner - for turen.

Hvad SpaceX tager for en tur rundt om Månen vides ikke.

SpaceX blev skabt i 2002 af Elon Musk med det langsigtede formål at gøre det muligt for mennesker at leve på andre planeter. SpaceX har over 4000 medarbejdere og har gennemført en stribe succesfulde missioner i rummet.

Selskabet fik en del negativ opmærksomhed i 2016, da en af dets raketter styrtede ned oven på den affyringsplatform, den var lettet fra kort forinden.

Elon Musk er bedst kendt for sit ejerskab af elbilproducenten Tesla.

Dansker i USA: Folk er bange for uforudsigelige Florence

Den voldsomme orkan Florence har allerede forårsaget sine første ødelæggelser på den amerikanske østkyst.

Langsomt vil den trække længere ind over landet, og her ligger den amerikanske delstat North Carolina blandt andet på orkanens spåede rute.

I statens hovedstad, Raleigh, sidder danske Julie Bendtsen sammen med sin mand og to børn og forbereder sig på Florences ankomst.

»Vi har aldrig prøvet noget lignende før, så vi har fulgt de instrukser, vi har fået. Vi har sørget for at købe en masse mad, som ikke behøver være i køleskabet. Dåsemad, brød, kiks, peanutbutter og så videre.«

»Vi bor i et område med en helt masse gamle træer og med elledninger, som ikke er gravet ned i jorden. Ved andre orkaner har strømmen været væk i ugevis. Og man har ikke vidst, hvornår den kom igen,« siger hun.

Familien har boet tre et halvt år i hovedstaden Raleigh, der ligger cirka to timer fra kysten i North Carolina.

Og selv om Raleigh ikke ser ud til at blive ramt værst, så kan Julie Bendtsen mærke alvoren både hos myndighederne og hos amerikanerne.

»Folk tager det ret alvorligt, og folk har været bange, fordi det er så uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske.«

»Når man sidder i Danmark og hører om det, så kan det godt bare lyde sådan lidt »wow, orkan og tornadoer«, men når man sidder så tæt på og hele tiden kender nogle, der har en relation til folk, der bor ved kysten, så kommer det pludselig tæt på,« siger hun.

Ifølge USAs National Hurricane Center (NHC) ventes orkanen at ramme North Carolinas kyst omkring klokken otte lokal tid fredag morgen.

Her ligger blandt andet strandbyen Wilmington.

»Wilmington er den største og mest populære badestrand, og den minder lidt om Vesterhavet. Der er normalt rigtig meget gang i byen, men den her storm bliver fuldstændig ødelæggende for den,«siger Julie Bendtsen.

Der bor cirka ti millioner mennesker langs orkanens ventede rute.

Orkanens størrelse betyder, at der nogle steder ventes helt op mod en meters nedbør på to dage.

Guvernør slår Sex and the City-stjerne i valg i New York

Den tidligere »Sex and the City«-stjerne Cynthia Nixon bliver ikke guvernør i New York i denne omgang.

Det står klart, efter at den nuværende guvernør, demokraten Andrew Cuomo, torsdag vandt Demokraternes primærvalg i delstaten.

Han står nu over for republikaneren Marc Molinaro og den uafhængige, tidligere borgmester i Syracuse, New York, Stephanie Miner, ved det afgørende guvernørvalg 6. november.

Andrew Cuomo har under hele valgkampen haft et forspring over Cynthia Nixon i meningsmålingerne.

»Du kan ikke være progressiv, hvis du ikke kan levere fremgang. En progressiv new yorker er ikke blot en drømmer, vi får tingene til at ske,« sagde Cuomo ved et vælgermøde aftenen før afstemningen

Andrew Cuomo har opbakning fra vigtige demokrater som Hillary Clinton og Joe Biden. Også musikeren Nicki Minaj og indflydelsesrige organisationer som National Organization for Women og Planned Parenthood støtter ham.

Under valgkampen har han kaldt Cynthia Nixon for en naiv nybegynder og gjort grin med hendes arbejde som skuespiller.

»Hvis det hele bare handler om at være et kendt navn, så håber jeg, at Brad Pitt og Angelina Jolie og Billy Joel ikke stiller op,« sagde han tidligere i år.

60-årige Andrew Cuomo har ført valgkamp på sine politiske resultater såsom legalisering af ægteskab mellem personer af samme køn, øget våbenkontrol og betalt familieorlov.

Dog er der tegn på, at den 52-årige Nixon faktisk har formået at skubbe den etablerede guvernør yderligere til venstre i flere spørgsmål. Det gælder blandt andet legalisering af marihuana.

Cynthia Nixon offentliggjorde sit kandidatur i marts. Hun er åbent lesbisk og har markeret sig som liberal aktivist.

Som skuespiller er hun bedst kendt for sin rolle som advokaten Miranda Hobbes i TV-serien »Sex and the City«, der kørte på HBO fra 1998 til 2004.

Tidligere komiker bliver ny premierminister i Slovenien

Med godkendelse fra parlamentet har Slovenien torsdag fået en ny regering med den tidligere komiker Marjan Sarec i spidsen.

Ud over imitationer af Fidel Castro, Osama bin Laden og mange andre har 40-årige Marjan Sarec titlen som borgmester i den slovenske by Kamnik på sit CV.

Den nye regering bliver en centrum-venstre mindretalsregering.

Den dannes efter et valg i juni, hvor det nationalistiske Slovenske Demokratiske Parti (SDS) ikke formåede at danne regering, selv om partiet fik omkring hver fjerde stemme.

Omvendt er det nu altså lykkedes Marjan Sarec, der i 2014 dannede protestpartiet Marjan Sarecs Liste (LMS), at samle 45 af parlamentets 90 medlemmer i en koalition bag sig. 34 i parlamentet stemte imod, mens 11 afstod fra at stemme eller var fraværende.

I en tale til parlamentet før afstemningen sagde Sarec, at hans regering vil kæmpe for et bedre sundhedsvæsen, mindre bureaukrati og for at sikre en ansvarlig økonomisk politik.

»Vi har bevist, at vi kan snakke. Nu er det tid til at begynde at arbejde og levere resultater,« sagde Sarec.

Han kalder sin nye regering for »en garant for et stabilt, økonomisk miljø, der gerne vil investere«.

Afgående premierminister Miro Cerar bliver ny udenrigsminister og erstatter dermed Karl Erjavec, der i stedet bliver forsvarsminister. Økonomen Andrej Bertoncelj indtager finansministerposten.

Før afstemningen i parlamentet lød der en advarsel fra oppositionsleder Janez Jansa fra SDS.

»Hver dag denne regering har den udøvende magt i landet, vil være en dag med tabte muligheder for Slovenien,« sagde han.

Janez Jansa står for en stærkt indvandrerkritisk politik.

Slovenien var et af de lande, der mærkede et stort tryk på sine grænser, da over en million migranter og flygtninge forsøgte at komme ind i Europa i 2015.

