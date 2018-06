Omfattende asylskandale tvinger Angela Merkel i forsvar i forbundsdagen

Lukkede Angela Merkel øjnene for omfattende problemer med kvalitetskontrol og grundig behandling af flere tusinder asylansøgninger i kølvandet på flygtningekrisen?

Det er det afgørende spørgsmål, som mange tyskere har stillet sig selv efter afsløringen af massive bedrag med asylansøgninger hos udlændingemyndighederne i Bremen.

I april kom det frem, at chefen for udlændingemyndighederne (BAMF, red.) i Bremen perioden 2013-2016 godkendte mindst 1.200 asylansøgninger fra personer uden juridisk krav på asyl i Tyskland.

BAMF-skandalen har udviklet sig til en stadig større belastning for regeringen i Berlin, hvor indenrigsminister Horst Seehofer afviser, at han har undladt at reagere rettidigt på oplysninger om uregelmæssigheder hos BAMF.

BAMF-skandalen kort Skandalen drejer sig om udlændingemyndigheden BAMF, der er ansvarlig for tildeling af asyl i Tyskland.



Statsadvokaten efterforsker i øjeblikket chefen for udlændingemyndighederne i Bremen, der mistænkt for korruption og manipulation med asylansøgninger.



Mellem 2013-2016 har ’Ulrike B’ i flere end 1200 tilfælde givet asyl til personer, der ikke opfylder kravene for asylansøgere i Tyskland.



BAMF-skandalen har udviklet sig til et problem for indenrigsminister Horst Seehofer, som ifølge Ulrike B’s efterfølger blev advaret om problemerne i Bremen allerede i april. Den udlægning bestrider Seehofer.



I mellemtiden kræver oppositionspartierne FDP og AFD en officiel undersøgelseskommission for at nå til bunds i skandalen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

I mellemtiden har søgelyset rettet sig mod kansler Merkels kendskab til de kritisable forhold i BAMF, der under flygtningekrisen manglede kvalificerede medarbejdere.

Onsdag eftermiddag trådte Angela Merkel op på forbundsdagens talerstol i en åben spørgerunde, hvor hun forsvarede sin kurs under flygtningekrisen. Kansleren afviste, at hun har ignoreret advarsler fra medarbejdere og ledere af udlændingemyndighederne, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

»De grundlæggende politiske beslutninger var rigtige,« sagde kansleren i forbundsdagen.

Se Merkels svar i forbundsdagen



Flere parlamentarikere benyttede onsdagens spørgerunde til at forhøre kansleren om hendes håndtering og kendskab til problemer med overbelastning hos de tyske udlændingemyndigheder i kølvandet på flygtningekrisen. Tyske medier har i de seneste uger stillet skarpt på problemerne i BAMF i forbindelse med hasteansættelsen af adskillige tusinde nye medarbejdere uden tilbundsgående kendskab til tysk asylret under flygtningekrisen.

Søndag skrev avisen BILD am Sonntag med henvisning til et fortroligt dokument, at den tidligere BAMF-chef Frank-Jürgen Weise under flygtningekrisen gjorde Merkel opmærksom på overbelastning og manglende kvalitetskontrol i behandlingen af asylsager. Under flygtningekrisens højdepunkt i efteråret 2015 blev Weise udpeget som leder af BAMF.

Netop derfor afviste Merkel onsdag, at hun skulle have ignoreret kendskab til problemerne i BAMF.

»Hr. Weise ville overhovedet ikke været kommet til BAMF, hvis der ikke allerede havde været graverende strukturelle problemer,« sagde Merkel onsdag eftermiddag i et svar til den liberale FDP-politiker Stephan Thomae.

Merkel rettede ved samme lejlighed en tak til BAMF, der i de seneste uger har været genstand for massiv kritik. Flygtningestrømmen i 2015 var en »usædvanlig situation«, sagde kansleren onsdag eftermiddag.