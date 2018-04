Ombord på Southwest 1380: »Der er noget galt med vores fly! Det ser ud til, at vi er på vej ned!«

»Southwest 1380, vi er på en enkelt motor. Vi mangler en del af flyet, så vi bliver nødt til at sætte farten en smule ned.«

På en skrattende optagelse kommunikerede piloten Tammie Jo Shults med kontroltårnet.

Det var i tirsdags og flyvningen Southwest 1380 var på vej fra New York mod Dallas i USA, da det begyndte at tabe højde.

»Er der ild i dit fly?« spurgte en mandestemme fra kontroltårnet.

»Nej, det er ikke i brand, men en del af det mangler. De sagde, at der er et hul, og øh.. at nogen besvimede,« svarede Tammie Jo Shults.

»Øhm, undskyld, du sagde, at der var et hul, og at nogen besvimede?« svarede mandestemmen fra kontroltårnet.

I hvad der må have været de nogenlunde samme minutter som radiokommunikationen, opdaterede en Facebook-bruger ved navn Marty Martinez sit Facebook-feed med en usædvanlig Facebook-opdatering.

»Der er noget galt med vores fly! Det ser ud til, at vi er på vej ned! Nødlanding!,« skrev Marty Martinez, der var ombord på flyet, i et offentligt tilgængeligt opslag.

Herefter begyndte han at livestreame det, han troede, var de sidste minutter af sit liv.

»Jeg købte bogstaveligt talt WiFi, da flyet gik ned, fordi jeg ønskede at kunne komme i kontakt med mennesker, jeg elskede... jeg tænkte, at de var mine sidste øjeblikke,« skrev han senere på det sociale medie Twitter.

.@SouthwestAir passenger Marty Martinez did a brief Facebook Live posting with the caption "Something is wrong with our plane! It appears we are going down! Emergency landing!! Southwest flight from NYC to Dallas!!" https://t.co/i0rDE6iVpv pic.twitter.com/DsMAEBLI7g — Action News on 6abc (@6abc) April 17, 2018

Marty Martinez overlevede. 148 ud af 149 personer ombord overlevede. Og piloten Tammie Jo Shults hyldes nu som »en sand amerikansk helt,« som en af passagerne ombord ifølge Washington Post skrev på Facebook.

Mens flyet var i luften, gik den ene motor i stykker, og splinterne smadrede et vindue i flyet. Passageren ved vinduet, en kvinde, var på vej til at blive suget ud af vinduet, da hendes medpassagerer fik hevet hende ind igen. Senere døde hun. Syv andre passagerer blev såret.

Det lykkes til sidst piloten Tammie Jo Shults at foretage en nødlanding i Philadelphia International Airport. Ifølge amerikanske medier var hun en af de første kvindelige jagerpiloter i det amerikanske luftvåben.

Senere har flyselskabet oplyst, at flyet - en Boeing 737 - sidst blev inspiciret lørdag. De foreløbige meldinger lyder, at en af flyetmotorens 24 klinger gik i stykker på grund af metaltræthed.

Siden nødlandingen er Tammie Jo Shults blevet hyldet som en helt. Som en af passagerne på flyet, en mand ved navn Alfred Tumlinson, har udtalt til nyhedsbureauet Associated Press om piloten.

»Hun har nerver af stål. Denne kvinde, jeg bifalder hende. Jeg vil sende hende et julekort. Hun var fantastisk.«

Det var det første dødsfald på et amerikansk fly siden 2009 og det første i flyselskabet Southwest Airlines historie.

Herunder ses et billede af den ødelagte flymotor: