Olieudslip fra sunket skib fylder lige så meget som Paris

Beijing. Et olieudslip fra en sunket olietanker har nu nået et omfang på størrelse med Paris' areal i Det Østkinesiske Hav.

Der er fire oliepletter. De dækker i alt 101 kvadratkilometer. Dermed er udslippet fordoblet i størrelse siden begyndelsen af denne uge, viser tal, som kinesiske myndigheder ifølge CNN har sendt ud.

Fartøjet sank søndag, efter at det havde flydt brændende rundt i Det Østkinesiske Hav i en uges tid.

Branden brød ud, da olietankeren stødte sammen med et tørlastskib ud for Kinas østkyst 6. januar.

Om bord på skibet var næsten én million tønder med kondensat, som er en slags ultralet olie, der nemt kan gå ild i.

Den type olie danner ikke en traditionel plet. Men det kan være meget giftigt for livet i havet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Samtidig er det sværere at adskille fra vandet.

Miljøeksperter er derfor bange for, at olien og brændstoffet, som blev brugt til at drive tankeren, kan have skadelige konsekvenser i flere årtier.

- Det vigtige at forstå er, at når vi kommer kulbrinte i havet gennem hændelser som denne, vil det have en effekt på en lang række dyr, siger Jessica Meeuwig, der er professor i biologi ved University of Western Australia, til CNN.

Sammenstødet skete cirka 160 sømil fra Yangtze-flodens munding.

Siden blev tre besætningsmedlemmers lig fundet i havet. De resterende 29 menes at være omkommet på fartøjet.

Olietankerens besætning bestod af 30 iranere og to bangladeshere.

Besætningen på tørlastskibet, der sejlede under Hongkong-flag, blev reddet i sikkerhed.

