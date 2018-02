Østat erklærer undtagelsestilstand under strid med domstol

Male. Regeringen i Maldiverne har erklæret to ugers undtagelsestilstand.

Det oplyser en højtstående rådgiver for præsident Abdulla Yameen ifølge flere nyhedsbureauer.

Undtagelsestilstanden kommer, efter at landets højesteret i sidste uge beordrede regeringen til at løslade ni fængslede oppositionsledere.

Regeringen har hidtil afvist at følge domstolens afgørelse.

Eva Abdulla, der er oppositionspolitiker, siger mandag til nyhedsbureauet Reuters, at undtagelsestilstanden "er et tegn på præsident Yameens desperation".

Præsident Yameen har i længere tid været under internationalt pres for at frigive de politiske fanger.

Læs også 11 saudiske prinser anholdes for at protestere mod, at kongelige skal betale for el og vand

I 2015 blev landets tidligere præsident Mohamed Nasheed idømt 13 års fængsel for terroranklager, som Amnesty International betegner som politisk motiverede.

Året efter fik han lov at rejse til Storbritannien for at modtage lægebehandling, og han har nu fået asyl i landet.

Det var Nasheed, der under klimatopmødet i København i 2009 formåede at sætte det lavtliggende Maldiverne øverst på klimadagsordenen.

Præsident Yameens beslutning om nu at indføre undtagelsestilstand i landet forværrer en politisk krise i østaten i Det Indiske Ocean.

Det er anden gang, at Yameen indfører undtagelsestilstand.

Første gang var i november 2015 efter et påstået attentatforsøg mod ham.