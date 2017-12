Obama og Vestager lægger op til indgreb mod internetgiganter: Demokratiet skal vindes tilbage

Nu vender præsident Obama sig også mod internetgiganterne. Facebook, Google, Amazon og de andre tech-selskaber går et hårdt 2018 i møde. Det bliver som »Mordet i Orientekspressen,« siger ekspert. Alle har et motiv til at forsøge at dræbe dem.