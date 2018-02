Obama: Mine ører er for store og mit hår for gråt

Ombama joker om portræt af ham og konen

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama var i højt humør, da portrætter af ham selv og hans kone, Michelle Obama, mandag blev afsløret på Smithsonian National Portrait Gallery i Washington.

»Jeg prøvede at forhandle mig frem til knap så meget gråt hår. Men Kehindes kunstneriske integritet forhindrede ham i at gøre, hvad jeg bad ham om,« joker Barack Obama ved offentliggørelsen.

Det er den amerikanske portrætkunstner Kehinde Wiley, der står bag maleriet af USAs 44. præsident.

»Jeg prøvede også at bede om lidt mindre ører. Men det lykkedes heller ikke,« lyder det muntert fra Barack Obama.

Han tilføjer, at han synes, at maleriet ser »ret skarpt« ud.

Barack og Michelle Obama er det første sorte præsidentpar i USA.

Dermed er det også første gang, at sorte amerikanere bliver en del af præsidentgalleriet i Washington. Og begge malerier skiller sig ud fra de traditionelt konservative portrætter.

Barack Obama er afbilledet siddende på en stol foran en stor grøn busk med små blomster. Michelle er iklædt en iøjnefaldende kjole og er placeret foran en lyseblå baggrund med hagen hvilende på sin højre hånd.

»Jeg vil gerne takke dig for på sådan en spektakulær måde at indfange elegancen, skønheden, intelligensen, charmen og det lækre ved den kvinde, som jeg elsker,« siger Barack Obama.

Den tidligere præsidents kommentar var rettet mod amerikanske Amy Sherald, der er kvinden bag portrættet af Michelle Obama.

Og den tidligere førstedame håber, at et maleri af en sort kvinde på portrætvæggen i Washington kan skabe håb for unge sorte kvinder.

»De kigger op og ser et billede af en, der ligner dem selv, hænge på væggen i denne store amerikanske institution. Jeg ved, hvilken effekt det kan have på deres liv, fordi jeg har selv været en af de piger,« siger Michelle Obama.

Portrættet af Barack Obama vil blive placeret blandt portrætterne af de øvrige præsidenter. Maleriet af Michelle Obama vil være en del af udstillingen på Smithsonian National Portrait Gallery frem til november.

/ritzau/Reuters

Medier: ANC vil afsætte Zuma som præsident

Sydafrikas regeringsparti, African National Congress (ANC), har besluttet at afsætte Jacob Zuma som landets præsident, eftersom han selv nægter at træde tilbage.

Det fortæller unavngivne kilder til lokale medier tidligt tirsdag morgen ifølge nyhedsbureauet AFP. Meldingen kommer efter et 13 timer langt møde blandt medlemmerne af ANCs nationale komite.

Partiet vil på et pressemøde tirsdag formiddag oplyse, hvilken beslutning, der er truffet, skriver Reuters. Briefingen begynder klokken 11 dansk tid.

»Det tog 13 brutale lange timer, men ANCs nationale komite har besluttet at afsætte Jacob Zuma som statsoverhoved,« skriver avisen The Times, der citerer unavngivne kilder.

En anden unavngiven kilde fra ANC siger til nyhedsbureauet Reuters, at Jacob Zuma endnu ikke er blevet orienteret om, at partiet vil afsætte ham.

Andre sydafrikanske medier rapporterer, at ANC vil skrive til Zuma og bede ham om at trække sig som statsoverhoved.

Oplysningerne er ikke bekræftet fra officielt hold.

Mandag aften udtalte andre unavngivne kilder, at Jacob Zuma har fået en frist på 48 timer til frivilligt at træde tilbage som landets statsoverhoved. Sker det ikke, vil han blive afsat.

Det oplyste anonyme kilder til publicservicemediet SABC ifølge Reuters.

Den 75-årige Zuma, der siden 2009 har været Sydafrikas præsident. Han har som følge af en korruptionsskandale været under et massivt pres i længere tid.

Mandag var hovedbestyrelsen i ANC samlet for at drøfte partiets fremtid og en afsættelse af Zuma.

Efter at bestyrelsen havde været samlet i otte timer, forlod Cyril Ramaphosa, der er partiets leder og landets vicepræsident, mødet. Han begav sig herefter mod præsidentboligen i Pretoria.

Her ville han personligt informere Zuma om hovedbestyrelsens beslutning om en frist på 48 timer.

En time senere vendte Ramaphosa tilbage til ANC-mødet, der blev holdt på et hotel i Pretoria.

Cyril Ramaphosa erkendte søndag, at stridigheder omkring Zumas person skaber »strid og splittelse« i partiet.

Det har ifølge Reuters ikke været muligt at få en kommentar fra ANC eller fra Jacob Zumas talsmand.

Hvis Zuma træder tilbage, vil den 65-årige Cyril Ramaphosa overtage posten som præsident.

/ritzau/

Palæstinensisk frihedsikon skal for militærdomstol

Tamimi har netop hørt, at hendes fætter er blevet alvorligt skadet i hovedet af en gummikugle fra israelske soldater.

Nu står hun ansigt til ansigt med soldaterne. Hun kræver, at de fjerner sig fra familiens grund, og en video viser, hvordan den unge kvinde med det krøllede hår giver en lussing og sparker de to soldater.

Lussingen går viralt verden over, og da soldater nogle dage senere anholder Ahed Tamimi i hendes hjem, bliver hun et globalt ikon for den palæstinensiske kamp for selvstændighed.

Tirsdag skal det unge oprørssymbol for en israelsk militærdomstol. Hun er sigtet for 12 lovovertrædelser, heriblandt overfald på soldater og stenkast. Hun risikerer op til ti års fængsel.

Ahed Tamimi er fyldt 17 år, mens hun har siddet i fængsel og afventet retssagen.

Der har været stor, international opmærksom på sagen om den unge palæstinenser, og mange kræver hendes løsladelse.

EU har udtrykt bekymring for Israels fængsling af mindreårige, herunder Ahed Tamimi. Og FNs højkommissær for menneskerettigheder har kritiseret de israelske myndigheders håndtering af sagen.

Omvendt har det israelske militær forklaret, at soldaterne forsøgte at forhindre palæstinensere i at kaste med sten, da de blev overfaldet af Ahed Tamimi.

Flere israelere mener, at hendes familie bruger hende som en brik i provokationer mod Israel.

»Hun er ikke en lille pige. Hun er en terrorist,« har Israels kulturminister, Miri Regev, tidligere sagt.

Hun er blandt de israelere, der opfordrer til en hård straf til Ahed Tamimi.

Den unge palæstinenser kommer fra en familie, hvor alle tager del i kampen for palæstinensernes sag.

/ritzau/AP

Korrupte betjente afsløret i kæmpe skandale

To amerikanske politibetjente, som en anklagemyndighed har beskrevet som »både betjente og røvere«, er mandag lokal tid fundet skyldige i en af USAs mest opsigtsvækkende korruptionssager i nyere tid.

Et nævningeting har således dømt betjentene Daniel Hersl og Marcus Taylor fra Baltimore skyldige i at bedrive gangstervirksomhed.

De risikerer at blive idømt livsvarigt fængsel.

Retssagen har afsløret omfattende brug af ulovlige metoder blandt betjente i et slummiljø styret af kriminelle bander.

I centrum af sagen finder man politienheden Gun Trace Task Force, hvis formål er at spore og beslaglægge ulovlige våben i Baltimore.

En havneby med godt 600.000 indbyggere og skyhøj kriminalitet.

Næsten 60 procent af indbyggerne i Baltimore er sorte. Og ifølge anklagemyndigheden var samtlige af de to betjentes ofre sorte mænd.

Mange af dem var desuden narkohandlere, som de korrupte betjente vidste ikke kunne gå til myndighederne og klage.

Seks politibetjente har erklæret sig skyldige i forskellige lovovertrædelser, og fire af dem har vidnet mod Daniel Hersl og Marcus Taylor i retssagen.

Samtidig har flere narkohandlere fået immunitet, således at de under retssagen har kunnet fortælle om deres oplevelser med den korrupte politienhed.

Igennem vidneudsagn er det blevet afsløret, at betjentene har begået forbrydelser som gangstervirksomhed, indbrud, falske forklaringer og væbnet røveri.

Betjentenes job var at beslaglægge ulovlige våben fra gaden i en by, hvor drab er udbredt. I stedet gjorde politienheden problemet større ved at videresælge de våben, de stjal.

Yderligere handlede de korrupte betjente med stoffer, ligesom at de plantede falske beviser på mistænkte og løj om deres overarbejde.

Baltimores drabsrate var sidste år den næsthøjeste i USA og førte i januar til en udskiftning af byens politichef.

/ritzau/AFP