Obama i usædvanligt angreb på Trump: Hans politik er ikke normal

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama gik fredag ind i valgkampen op til det amerikanske midtvejsvalg, da han rettede en voldsom kritik mod præsident Donald Trump og Republikanerne.

Han opfordrede alle Demokrater til at stemme for at sikre, at der atter kommer »ærlighed, anstændighed og legalitet« tilbage til det politiske liv i Washington.

Den tidligere præsident, der talte til studerende på Illinois Universitetet i Urbana-Champaign, siger, at amerikanerne lever i »en farlig tid«, og han beskyldte det konservative republikanske parti under Trump for at undergrave globale alliancer.

»Men de forsøger at tækkes Rusland, og de skaber et kæmpemæssigt føderalt budgetunderskud.«

»Ved midtvejsvalget har vi chancen for at sikre, at der kommer lidt sund fornuft ind i det politiske liv. Der er kun en måde, hvorpå magtmisbrug kan imødekommes, og det er Jer og Jeres stemmer,« sagde Obama.

Den tidligere præsident siger, at Trumps politik ikke er konservativ, og at den helt sikkert ikke er normal.

»Det er en radikal politik. Det er en vision, som siger, at beskyttelsen af vores magt, og af dem, som støtter os, er det eneste, som tæller - uanset om det skader landet,« siger Obama.

Obama har hidtil været tilbageholdende i det politiske liv, efter at han forlod Washington. Han trådte dog også frem i sidste uge ved den republikanske senator John McCains begravelse.

I en hyldesttale ved begravelsen sagde Obama, at den afdøde 81-årige senator var »en usædvanlig mand«, en kriger og en patriot.

»Han gjorde os til bedre præsidenter,« sagde han på vegne af sig selv og den ligeledes fremmødte George W. Bush, som begge stod i vejen for McCains forsøg på at blive USAs præsident i 2000 og 2008.

McCain havde udtrykkeligt frabedt sig, at Trump var til stede ved begravelsen.

