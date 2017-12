Nytårsfest i Berlin vil lave »sikkerhedszoner« til kvinder

Det var en stor sag, da tyske – og senere globale – medier kort efter 2016s start berettede om masseovergreb i Köln ved nytårsfesten.

I alt modtog politiet 1.054 klager, hvoraf omkring 400 drejede sig om seksuelle overfald. Tre sager blev efterforsket som egentlige voldtægter, og 73 personer blev anholdt.

I lyset af hændelserne for snart to år siden, har arrangørerne af nytårsfesten ved Brandenburger Tor i Berlin foranstaltet sikkerhedszoner, hvor kvinder kan gå hen, hvis de føler sig utrygge. Det skriver BBC News.

»Arrangøren har etableret et kontaktpunkt/beskyttelsesområde for kinvder, der har været ofre for seksuelle overgreb eller føler sig chikaneret (…) Her kan du henvende dig, hvis du føler dig chikaneret,« skriver Berlins politi på deres hjemmeside.

Episoderne fra 2015-2016 markerede en national fiasko for Tyskland, og at det overhovedet kunne ske blev genstand for massiv kritik, der blev rettet både mod politikere og politimyndigheden.

Det har fået Tysklands indenrigsminister, Herbert Reul, til at fortælle om sikkerheden forud for festlighederne. Sikkerheden involverer blandt andet mere synligt politi i gaderne. Derudover fortæller han til nyhedsbureau DPA, hvordan han opfordre sine døtre til at gebærde sig nytårsaften.

»Jeg vil sige til mine tre døtre: Hvis det er muligt, så gå ikke alene, men i grupper. Begynder du at føle dig svimmel, så lav en høj lyd, og hvis det ikke hjælper, så ring til alarmcentralen så hurtigt som muligt,« siger han til nyhedsbureauet DPA ifølge Die Welt.

For to år siden forlød der beretninger om, at omkring 1.000 mænd af arabisk eller nordafrikansk oprindelse samledes i grupper, omringede dem og antastede dem.