Nynazisten Beate Zschäpe idømt livsvarigt fængsel i omfattende terrorsag

En lille gruppe demonstranter har taget opstilling uden for Oberlandesgericht München. De venter på dommen over Beate Zschäpe, eneste overlevende fra terrorcellen Nationalsozialistischer Untergrund. I mere end et årti røvede og dræbte NSU i det centrale Tyskland, og politiet var længe om at erkende, at der var tale om én og samme gruppe.

»Wie viel Staat steckt im NSU?« står der på et af demonstranternes bannere. Mistanken om en manglende offentlig indsats over for den højreradikale celle har stadig ikke fortaget sig.

Klokken ti onsdag formiddag falder dommen: retten idømmer Beate Zschäpe livsvarigt fængsel, idet den kender hende skyldig i medansvar for gruppens drab. Den 43-årige kvinde skal afsone under skærpet opsyn, såkaldt sikkerhedsforvaring.

Dermed slutter en mere end fem år lang retssag, og Tyskland kan for alvor begynde at gøre regnebrættet op efter Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt og Beate Szchäpe.

Fra 1998 og mere end et årti frem levede de tre unge mennesker tilbagetrukket i en lejlighed i Zwickau i det sydligste del af Sachsen tæt på grænsen til Tjekkiet. Gennem samme periode gennemførte de som Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) mindst 15 røveriske overfald, angreb med sprængstoffer samt drab på ni immigranter og en kvindelig politibetjent.

Beate Szchäpe mellem de to andre medlemmer af terrorcellen Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) Uwe Mundlos og Uwe Böhnhardt.

De to unge mænd, Uwe Mundlos og Uwe Böhnhardt, var den 4. november 2011 på flugt efter deres seneste bankkup. De havde politiet lige i hælene og valgte derfor at begå selvmord i en campingvogn i Eisenach.

Et par dage efter antændte det tredje medlem af den lille politiske kampcelle deres fælles bolig i Zwickau. Desuden sendte hun en videofilm til myndighederne, hvor gruppen står frem og forklarer baggrunden for sine handlinger: den ønsker simpelthen at fordrive udlændinge fra Tyskland. Navnet på gruppen er ikke tilfældigt valgt: der foreligger en racistisk dagsorden og handlingsplan.

Heer, Sturm og Stahl

Retssagen mod Beate Zschäpe begyndte tilbage i maj 2013. På anklagebænken sad også de fire sympatisører Ralf W., Carsten S., Holger G. og André E. De færdedes alle i det samme ekstremistiske miljø i det tidligere Østtyskland og har bistået gruppen med våben og falske papirer.

Som retssagen skrider frem, er det især slagsmålet om Zschäpes forsvar, der vækker opsigt i Tyskland. Hun vægrer sig mod at samarbejde med sin beskikkede forsvarer, får afvist sit ønske om en anden forsvarer, får en ny beskikket og så videre.

På et tidspunkt udsøger Zschäpe sig selv tre forsvarere … som hedder Heer, Sturm og Stahl til efternavn. Oversættelse turde være overflødig.

9. december 2015 – efter to et halvt års retssag – udtaler Zschäpe sig for første gang ved det 249. retsmøde. Det vil sige, hendes forsvarer læser en erklæring op på hendes vegne. Her erkender hun at have været vidende om de to mænds bankrøverier, og hun indrømmer at have stukket deres bolig i Zwickau i brand, men afviser til gengæld at have haft kendskab til drabene.

Igen og igen efterlyser den tyske offentlighed, at Beate Zschäpe påtager sig et ansvar og udviser ydmyghed, men først 29. september 2016 tager hun selv ordet i retssalen: hun beklager sin »forkerte optræden« og fordømmer det, hendes to venner Mundlos og Böhnhardt »har gjort mod« ofrene.