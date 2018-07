Nye tal: Otte NATO-lande bruger mindst to procent på forsvar

Alle 29 Nato-lande bruger stadig flere penge på deres forsvar.

Men det er kun otte lande, der i år ventes at bruge mindst to procent af deres bruttonationalprodukt på forsvar, sådan som Nato har aftalt at stile imod.

Det viser nye tal, som Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, tirsdag offentliggør før starten på forsvarsalliancens topmøde i Bruxelles.

- Vi forventer, at otte allierede bruger mindst to procent af bruttonationalproduktet på forsvar i år, siger Stoltenberg på en pressekonference.

Han siger, at kun tre Nato-lande brugte mindst to procent i 2014.

- Så vi har vendt udviklingen. Før var tendensen nedad. Nu er det opad, siger Stoltenberg.

2014 var året, hvor Nato-lederne på et topmøde i Wales aftalte, at de skulle stoppe nedskæringerne på deres forsvar, begynde at bruge flere penge og inden for ti år bevæge sig "hen imod" at bruge to procent af bruttonationalproduktet.

Men USA's præsident, Donald Trump, vil gøre fordelingen af den økonomiske byrde mellem Nato-landene til det altdominerende emne på topmødet.

Og han synes ikke, at det er nok, at der er kommet gang i en bevægelse.

Han forlanger, at alle lande kommer op på at bruge mindst to procent af deres bruttonationalprodukt på forsvar i 2024.

- Nato-lande må betale MERE, USA må betale MINDRE. Meget urimeligt, skriver Trump tirsdag på Twitter.

