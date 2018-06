Nye anklager mod Trumps tidligere kampagnechef

Washington, D.C.. Den særlige anklager Robert Mueller, der undersøger forbindelserne mellem Donald Trumps valgkampagne og Rusland i 2016, strammer igen skruen mod tidligere kampagnechef Paul Manafort.

Mueller har fredag offentliggjort supplerende anklager mod Manafort og en anden nær Trump-medarbejder, Antonin Kilimnik.

Ifølge anklagen skal de have søgt at forhindre anklagerens arbejde. De beskyldes også for at have brugt offshorebankkonti til at betale tidligere europæiske toppolitikere for at lobbye på vegne af Ukraine.

/ritzau/Reuters