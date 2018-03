Ny tysk minister varsler hård kurs over for afviste asylansøgere

Under flygtningekrisen langede Horst Seehofer ud efter Angela Merkels flygtningepolitik. Som nyudnævnt indenrigsminister tager Seehofer nu jernnæven i brug for at vise, at han kan løse problemerne med afviste asylansøgere, der ikke vil forlade Tyskland.