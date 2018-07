Ny spansk regering er på gyngende grund i vigtig afstemning

Spaniens nyvalgte, socialistiske regering har mistet støtten fra politiske allierede forud for en vigtig afstemning i parlamentet om landets budget.

Hvis den spanske premierminister, Pedro Sanchez, ikke kan få vedtaget budgettet, kan det bringe den kun to måneder gamle regering i fare.

Sanchez kom til magten, da et flertal i det spanske parlament støttede en afstemning om mistillid til den daværende premierminister, Mariano Rajoy, som måtte gå af som både premierminister og partileder.

Sanchez' parti, det socialdemokratiske PSOE, har indtil nu haft opbakning fra støttepartier til budgettet. Men få timer før en afstemning i det spanske parlament, har partierne trukket støtten.

PSOE har 84 sæder i parlamentet, der er i alt består af 350 medlemmer.

Talsmænd for støttepartierne, der udgøres af de to catalanske løsrivelsespartier partier, PdeCat og ERC, samt venstrefløjspartiet Podemos, har udtalt, at de vil afstå fra at stemme i parlamentet.

De vil i stedet enes om en ny kurs for at bringe underskuddet i budgettet ned, lyder det.

Spansk politik har været plaget af stor usikkerhed i det seneste år.

Afskedigelsen af den konservative Mariano Rajoy, som nåede over seks år som premierminister, kom efter adskillige afsløringer i en stor korruptionsskandale, der havde forgreninger til hans parti, PP.

I efteråret måtte den tidligere spanske regering også håndtere store uroligheder i Cataloninen.

Her stod den catalanske regering bag en afstemning om uafhængighed, som er flertal stemte ja til. Men afstemningen var ikke lovlig ifølge det spanske parlament.

Det førte til et nyvalg i den catalanske regering og en arrestordre på den tidligere catalanske præsident Carles Puigdemont.

