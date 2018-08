Ny rådnetank skal løse Mount Everest voksende lorteproblem

Toiletpapir, urin og afføring er ikke et sjældent syn for bjergbestigere på Mount Everest. Hvert år forsøger godt 1.200 mennesker at bestige verdens højeste bjerg i Nepal.

I mange år har besøgende gravet deres afføring ned i sneen, og det har fået mængderne af menneskelige efterladenskaber til at hobe sig op til et potentielt sundhedsskadeligt niveau.

Bjergbestigeren Rasmus Kragh genkender problemet. Han har klatret på Mount Everests nordside både i år og sidste år.

»Du ser lort og toiletpapir mange steder, når du bevæger dig op ad bjerget. Afføringen kan ikke nedbrydes i den slags højder, så det bliver liggende, hvis ikke nogen fjerner det,« siger Rasmus Kragh.

Afføring på Mount Everest På de godt to måneder det tager at bestige Mount Everest vil den gennemsnitlige bjergbestiger lave tæt på 27 kilo afføring. I bjergbestigningenssæsonen i år har bjergguiderne båret omkring 14 ton afføring fra basecamp og andre steder ned ad bjerget. Kilde: Washington Post Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Han er samtidig bekymret for den sundhedsrisiko, de store mængder afføring kan udgøre.

»Når gletcherne smelter kan vandet som kommer ned i byerne risikere at være totalt forurenet, hvis flere års afføring og tis har ligget i sneen,« siger Rasmus Kragh.

Biogas kan være løsningen

For at komme problemet til livs, har en amerikansk pensioneret ingeniør og tidligere bjergbestiger Gary Porter opfundet en rådnetank som skal sætte en stopper for Mount Everests problem, skriver Washington Post.

Rådnetanken fungerer som et biogasanlæg, hvor afføring nedbrydes og omdannes til gødning og metangas. Gassen kan for eksempel bruges til madlavning og belysning.

Sådan ser modellen til Mount Everests nye rådnetank ud

Normalt er det både nemt og billigt at lave et biogasanlæg, men bakterierne, der omdanne afføringen til gas virker ikke i bjergets meget kolde temperaturer. Gary Porter og hans hold har derfor opfundet en tank med solceller som kan sikre den ønskede temperatur på cirka 68 grader.