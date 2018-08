Ny måling: Nu vil briterne blive i EU

I over 100 af de godt 600 valgkredse til medlemmer af det britiske parlament har vælgerne nu skiftet holdning siden Brexit-afstemningen i 2016. De ønsker ikke længere en EU-udmeldelse, men vil blive.

Det viser en af de mest omfattende vælgermålinger siden den famøse afstemning, der ekspederede Storbritannien ind i landets mest turbulente politiske æra siden Anden verdenskrig.

Dermed er der efter alt at dømme samlet britisk vælgeropbakning til at blive i EU.

Ifølge tidligere undersøgelser var der for to år siden kun flertal for at fastholde Storbritanniens direkte tilknytning til Bruxelles i 229 ud af over 600 valgkredse. Nu har vælgerne i 112 kredse skiftet side, hvorved der tegner sig et klart britisk »bliv i EU«-flertal.

Analysen er udført af forbrugeranalysevirksomheden Focaldata og trækker på to YouGov-meningsundersøgelser med deltagelse af over 15.000 mennesker.

Holdningsskiftet er først og fremmest drevet af Labour-vælgere, der støttede en Brexit i 2016. Det vil ifølge avisen The Guardian og dens søsterorgan The Observer lægge yderligere pres på Labour og partiets leder Jeremy Corbyn, der hidtil har været modstander af en ny britisk EU-afstemning.

Men også premierminister Theresa May og hendes konservative parti må nu imødese et voksende pres om en ny afstemning.

»På de sociale medier bekender et stigende antal pro-Brexitvælgere, at de tog fejl - at de vurderede sagen på et forkert og i vidt omfang falsk grundlag,« siger EU-professor ved Københavns Universitet Marlene Wind.

Professoren undrer sig over, at det har taget briterne så lang tid - to år - at skifte holdning:

»Nogle af os, der forsker i det her, har undret os over, at det har taget så lang tid, for der har været rigtig mange informationer fremme om hvor mange løgne, der er blevet sagt, og en undersøgelse, der dokumenterer, at der blev fusket med data i Brexit-kampagnen, og at der var involvering af russiske trolde og lignende.«

Men den vigtigste årsag til den britiske holdningsændring ser Marlene Wind i det politiske kaos i Westminster efter Brexit-afstemningen.

»Der er et nærmest totalt kaos i det britiske parlament med ministre, der går, andre der bliver fyret og en premierminister, der ikke ved, hvad hun vil. Den slags er de britiske vælgere slet ikke vant til at se. Der udspiller sig et politisk teaterstykke, som skaber dyb usikkerhed om fremtiden. Vælgerne bliver bekymrede, og de talrige demonstrationer mod Brexit-udmelding i adskillige helt almindelige byer gør et stort indtryk på mange,« siger hun og tilføjer, at »det vil tage årtier for politikerne at genvinde briternes respekt for det politiske system«.

Holdningsskiftet er mest udtalt i Labours kerneland, det nordlige England og Wales, og blandt de steder, hvor vælgerne har skiftet side til et ønske om at blive i EU, er den netop afgåede britiske udenrigsminister og indædte Brexit-fortaler Boris Johnsons valgkreds i det nordvestlige London.

Vince Cable, leder af Storbrtianniens tredjestørste part, Liberal Democrats, sagde ifølge The Independent under et vælgermøde i Bristol i weekenden, at »denne undersøgelse giver yderligere overbevisende evidens for, at det britiske folk skal have det sidste ord om en Brexit-aftale - eller ej. De tynde argumenter mod at give folket det sidste ord fordufter mod ingenting for hver dag, der går.«

Professor Wind mener imidlertid, at en ny folkeafstemning næppe kommer på tale, før end andre og tilsvarende meningsmålinger vil lægge yderligere pres på især Labour og Corbyn.

»Jeg tør ikke spå om, hvad der i givet fald kommer til at stå på afstemningssedlen,« siger hun, men peger på, at en såkaldt norsk løsning kan blive en af mulighederne.