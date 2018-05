Ny dom fra EU: Krigsforbrydere med EU-pas er ikke garanteret retten til fri bevægelighed

Asylansøgere, der har fået afvist deres ansøgninger om asyl, fordi de har begået krigsforbrydelser i deres oprindelseslande, kan ikke frit bosætte sig i EU-lande efter eget ønske. Heller ikke hvis de eller deres pårørende er i besiddelse af statsborgerskab i et EU-land.

Sådan lyder det fra EU-domstolen, der i en dugfrisk kendelse har taget stilling til sager, der er rejst af Holland og Belgien.

Domstolen slår dermed fast, at EU-lande af sikkerhedshensyn har ret til at begrænse bevægelsesfriheden og ret til at slå sig ned i EU-lande for enkelte EU-borgere og deres pårørende. Med andre ord garanterer statsborgerskab i et EU-land ikke retten til, at dømte krigsforbrydere kan slå sig ned i andre EU-lande.

Dommen, der understøtter nationale udlændingemyndigheders muligheder for at afvise ansøgninger om asyl fra krigsforbrydere med EU-pas, kommer efter to problematiske sager i henholdsvis Holland og Belgien.

Forbrydelser mod menneskeheden

I den ene sag afviste hollandske udlændingemyndigheder i tre omgange ansøgninger om asyl fra en kroatisk-bosnisk mand, der sammen med sin hustru og mindreårige søn rejste til Holland i 2001. Ved det seneste afslag i 2013 fik manden forbud mod at rejse ind i Holland.

Da Kroatien fik EU-medlemskab i 2015, ansøgte manden som borger i et EU-land om at få ophævet indrejseforbuddet. Hollandske udlændingemyndigheder efterkom i første omgang ansøgningen, men erklærede ham samtidig uønsket med henvisning til mandens fortid som krigsforbryder. Som tidligere soldat i den bosniske hær var manden skyldig i forbrydelser mod menneskeheden begået under borgerkrigen i eks-Jugoslavien.

Myndighedernes vurdering lød blandt andet, at både den hollandske offentlighed og enkeltpersoner, der havde lidt under mandens krigsforbrydelser, har ret til beskyttelse og ikke børe risikere at løbe ind i manden på hollandske gader. Den afgørelse kunne dog principielt kollidere med EU-ret, der grundlæggende garanterer statsborgere retten til fri bevægelighed. Derfor rettede hollandsk dommere henvendelse til EU-domstolen med henblik på at få afklarede fremtidige retningslinjer i lignende sager.

Afghansk krigsforbryder

EU-domstolens kendelse beror også på en anden sag, hvor en afghansk mand efter sin ankomst til Holland i 2000 fik afslag på sin ansøgning om asyl. I 2011 bosatte manden og hans datter sig i Belgien, hvor udlændingemyndighederne afviste hans asylansøgninger.

I 2013 søgte manden på ny om asyl hos de belgiske udlændingemyndigheder med henvisning til hans status som pårørende til en EU-statsborger, fordi hans datter har hollandsk statsborgerskab. Ansøgningen blev afvist af de belgiske myndigheder på baggrund af informationer fra mandens tidligere asylsager i Holland.

I de hollandske sagsakter fremgik det, at manden havde deltaget i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. For at være på den sikre side besluttede belgiske dommere at bede EU-domstolen om en afklaring, da afgørelsen muligvis kunne stride mod EU’s principper om fri bevægelighed for EU-borgere og deres pårørende.

Med den seneste kendelse har EU-domstolen underbygget afgørelserne i Holland og Belgien. Domstolen understreger dog, at tilsvarende sager fremover skal vurderes individuelt af de enkelte landes udlændingemyndigheder.

»Den vurdering kræver, at truslen, som det pågældende individ udgør mod værtssamfundets fundamentale interesser, skal afvejes i forhold til beskyttelsen af EU-borgere og deres families rettigheder«, hedder det i en pressemeddelelse fra domstolen.

