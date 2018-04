Ny dokumentar: Italien hævder at have anholdt berygtet menneskesmugler - men de har den forkerte mand

En af verdens mest berygtede menneskesmuglere - en eritreisk mand med kaldenavnet »Generalen« - lever frit i Uganda, selv om italiensk politi hævder at have fængslet ham.

Italien har simpelthen arresteret den forkerte mand, konkluderer en ny dokumentar, som den svenske TV-station SVT har lavet i samarbejdet med The Guardian.

I sommeren 2016 kunne anklagemyndigheden i Palermo stolt fortælle, at man havde foretaget »årets anholdelse«. Med hjælp fra Interpol og flere europæiske lande, var det lykkedes at anholde »Generalen« med det borgerlige navn Medhanie Yehdego Mered i Sudan, lød det fra Palermo. Han har angiveligt hjulpet tusindvis af østafrikanere - særligt eritreere - med at blive smuglet over Middelhavet til Europa.

Retssagen mod den anholdte har allerede været i gang i to år. Men den mand, der sidder på anklagebænken, hedder i virkeligheden Medhanie Tesfamariam Behre og er en 29-årig flygtning fra diktaturstaten Eritrea, som levede i Sudan, fremgår det af dokumentaren.

SVT er i besiddelse af dokumenter, der viser, at andre europæiske myndigheder mener, at den rigtige menneskesmugler stadig er på fri fod, men ikke kan overbevise italienerne.

Billederne af den anholdte, der blev ført ud af et italiensk fly i håndjern i 2016, gik verden rundt. Og lige siden har mistanken om, at Italien har anholdt den forkerte eritreer floreret i en lang række internationale medier heriblandt The Guardian. Den britiske avis har baseret sine historier på henvendelser fra eritreere i Europa, som er overbeviste om, at Italien har begået en fejl. Blandt andet fordi de enten har mødt »Generalen« i forbindelse med deres farlige rejse til Europa eller kender den 29-årige flygtning.

Tidligere har »Generalens« egen kone, som lever i Sverige, hævdet, at det ikke er hendes mand, der er blevet anholdt i Italien.

I Ugandas hovedstad, Kampala, taler SVTs journalister med en lang række mennesker, som bekræfter, at de har set og mødt »Generalen« længe efter italienernes påståede anholdelse af ham.

De fortæller, at »Generalen« har et alkoholproblem og ofte befinder sig i barer og på hoteller på Kampalas bargade, Kabalagala. Med skjult kamera forsøger SVT at finde »Generalen« på nogle af barerne, men det lykkes ikke.

I Italien blev anholdelsen set som kulminationen på en storstilet jagt på menneskesmuglere, som blev sat i værk i 2013, efter at flere end 360 flygtninge og migranter druknede ud for den syditalienske ø Lampedusa.

I forsøget på anholde »Generalen« har italiensk politi foretaget flere end 20.000 afhøringer. Politiet ønsker ikke at forholde sig til de nye afsløringer. Dermed fortsætter den store straffesag om menneskesmugling mod den 29-årige mand, som ifølge dokumentaren er en uskyldig flygtning.