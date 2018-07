Portræt

Ny Brexit-minister er fin fyr, men kender til hårdhændede metoder

For at holde den voksende modstand mod hendes regering en smule fra livet, har den britiske premierminister, Theresa May, udnævnt den hidtidige boligminister, Dominic Raab, til ny Brexitminister. Raab går både ind for Brexit og så har han det sorte bælte i karate. Her er tre ting, du skal vide om den nye minister.