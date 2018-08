Ny bog: Lejemordet fra Hellerup var ren fup

En sag fra Hellerup vakte stor opmærksomhed. En kvinde betalte 29.300 kroner til et lejemorderwebsite for at få sin kæreste slået ihjel, og hun endte med at få seks års fængsel. Det pågældende site var dog fup. Det har aldrig slået et menneske ihjel, kun frasvindlet mennesker verden over formuer. Og det kører endnu, bare under nye navne, afslører ny bog.