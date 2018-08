Ny australsk regeringschef vil gøre op med kupkultur

Efter uger med politisk kaos har den nye premierminister i Australien, Scott Morrison, vakt håbet om et generationsskifte i det trængte regeringsparti inden valget til foråret.

Den 50-årige Morrison, der blev indsat som ny leder fredag, skal som det første forsøge at få helet en dyb splittelse i Det Liberale Parti.

Men hans sejr har skabt forhåbninger om, at partiet kan bevæge sig ind i en ny æra uden konstante interne opgør om lederposten og om store ideologiske spændinger omkring klimaforandring, energipolitik, indvandring og globalisering.

Morrison overtager efter Malcolm Turnbull, som blev tvunget bort efter et oprør fra det liberale partis konservative fløj.

»Det er nu vores opgave at gå videre som en ny generation, der både samler partiet, og som også sikrer et samarbejde i partiets parlamentsgruppe«, siger Morrison, det er tidligere finansminister.

Det var en overraskelse for de fleste, at det var ham, der vandt fredages afstemning om partilederposten, da det var den mere konservative Peter Dutton, som førte an i en opgør vendt mod Malcolm Turnbull - den nu afgåede partileder og premierminister.

Partiets mest overhængende udfordring er at sikre, at det mandat i parlamentet, som Turnbull nu opgiver, bliver genvundet af partiet ved et suppleringsvalg. Hvis dette ikke lykkes, mister partiet sit minimale flertal.

Scott Morrison er den sjette premierminister i Australien på 11 år. Flere politiske iagttagere frygter, at en udbredt kultur med interne partioprør eller "politiske kupforsøg" vil fortsætte, selv om Australiens økonomiske politik er stabil.

»Den politiske klasse, som vi har i dag, er ambitiøs, og den er ikke altid villig til at føre forhandlinger om mindre interne stridigheder« siger Jill Sheppard, som er politolog på Det Nationale Universitets afdeling for international politik, til CNN.

"Kupkulturen" begyndte i 2010, da den daværende premierminister, Kevin Rudd, blev væltet af sin vicepremierminister, Julia Gillard, i en pludselig manøvre i en nattetime, hvorved indbyggerne helt uventet vågnede op til en ny regeringschef.

/ritzau/Reuters