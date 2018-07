Ny aftale åbner for mere dansk kød og medicin til Japan

København. Japan er en af verdens største økonomier. Dermed er landet et attraktivt marked for udenlandske virksomheder at få adgang til.

En frihandelsaftale mellem EU og Japan bliver underskrevet tirsdag, og så ser fremtiden lys ud for europæiske - og herunder danske - virksomheder på det købestærke, japanske marked.

Det fortæller underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen.

- Aftalen vil komme dansk erhvervsliv over en bred kam til gode.

- Stort set alle toldsatser bliver elimineret, og en lang række tekniske handelshindringer bliver fjernet, så det bliver på alle måder nemmere at sælge danske varer og serviceydelser på det japanske marked.

- Det er noget, vi ser meget frem til, for Japan er verdens tredjestørste økonomi, siger Peter Thagesen.

Danske virksomheder eksporterede i 2017 varer og tjenester til en værdi af godt 22 milliarder kroner til Japan.

Dansk Industri forventer, at det beløb vil stige med op til 70 procent som følge af frihandelsaftalen mellem Japan og EU.

Af danske produkter er det især kød og medicin, som japanerne efterspørger.

Aftalen sender et klart signal om, at man fra EU's og Japans side fortsat ønsker at gøre det lettere at handle med hinanden, forklarer Peter Thagesen.

- Vi ønsker ikke at opbygge handelsbarrierer for at holde konkurrenter ude. Vi ønsker fair konkurrence internationalt, siger han.

Peter Thagesen henviser til USA's præsident Donald Trumps protektionistiske handelspolitik.

Den har blandt andet medvirket til en handelskrig mellem USA og Kina. Det har medført frygt for øgede toldsatser på europæiske varer, der eksporteres til USA.

Desuden har USA trukket sig fra en handelsaftale med lande i Stillehavet - herunder Japan.

- Nu får europæiske virksomheder nemmere ved at sælge deres varer på det japanske marked. Det betyder, at europæiske og danske virksomheder får en stor konkurrencemæssig fordel sammenlignet med amerikanske virksomheder.

- Det er virkelig noget, der skaber stor bekymring ikke mindst i amerikansk erhvervsliv, siger Peter Thagesen.

Det er EU's præsident, Donald Tusk, EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og Japans premierminister, Shinzo Abe, der tirsdag underskriver frihandelsaftalen ved et topmøde i Tokyo, Japan.

Aftalen ventes at træde i kraft i begyndelsen af 2019.

/ritzau/