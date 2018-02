Nummer tre i Trumps udenrigsministerium går af

En topdiplomat i det amerikanske udenrigsministerium, Tom Shannon, har indgivet sin afskedsbegæring, skriver nyhedsbureauet AP.

Shannon rangerer som nummer tre i USA's udenrigsministerium. Han havde ansvaret for overdragelsen af magten til præsident Donald Trumps administration, og hans tilbagetræden sker nøjagtigt et år efter.

Han siger, at der er tale om en personlig beslutning, og der ikke ligger noget politisk til grund for den.

Shannon har titel af viceminister for politiske anliggender. Og han har en 35 år lang karriere bag sig i udenrigstjenesten - også som ambassadør.

En talsmand for ministeriet siger, at udenrigsminister Rex Tillerson gerne havde set, at Shannon havde fortsat sit arbejde i ministeriet.

Den 60-årige karrierediplomat bliver på sin post, indtil der er fundet en afløser. Han har tjent under seks præsidenter og 10 forskellige udenrigsministre.

»Mine bevæggrunde er personlige og drevet af hensynet til min familie, et ønsker om at gøre status over mit liv og finde en ny retning de tilbageværende år,« siger den erfarne diplomat.

Hans tilbagetræden sker på et tidspunkt, hvor der har været flere krisetegn omkring det amerikanske udenrigsministerium.

En række højtstående diplomater er blevet tvunget ud eller er selv holdt op i løbet af det år, hvor Trump har været præsident.

Tillerson sagde i november, at han var krænket over påstande om, at udenrigsministeriet blev udhulet under Trump. Udenrigsministeren bliver selv beskyldt for at være meget svær at få kontakt til.