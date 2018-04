Nu skal kristne kors pryde Bayerns offentlige bygninger

Kristendommen er en uomgængelig del af Tysklands kulturelle identitet. Derfor hører det også hjemme i statslige bygninger.

Sådan lyder argumentet fra Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, fra det konservative CSU, der nu har besluttet, at kristne kors fra 1. juni skal hænges op ved indgangen til samtlige offentlige myndigheder i den sydtyske delstat.

Korset er det grundlæggende symbol på kulturel identitet af kristen-vestlig prægning. Markus Söder, ministerpræsident i Bayern.

Kort efter beslutningen blev vedtaget, lod Söder sig fotografere med et kors, som han har hængt op på sit eget kontor.

»Korset er det grundlæggende symbol på kulturel identitet af kristen-vestlig prægning,« siger Söder ifølge Die Zeit.

Söders beslutning kommer efter en sag, hvor en domstol i Bayern besluttede at fjerne et kors fra væggen under retsforhandlinger med en anklaget muslim. Selv om domstolen efterfølgende besluttede at hænge korset op igen, udløste forløbet bekymring for kristendommens fremtid blandt konservative politikere i delstaten.

I strid med grundloven?

Beslutningen har allerede nu udløst stor diskussion om forholdet mellem stat og religion i Tyskland, hvor den liberale partiformand Christian Lindner sammenligner Markus Söder med den tyrkiske præsident.

»Det minder om Erdogan, når Markus Söder og CSU konstant udnytter religion til at bedrive partipolitik. Grundloven har ingen trosbeskendelse,« skriver Lindner på Twitter.

Flere kritikere peger på, at krucifikser på offentlige bygninger strider mod den tyske grundlovs påbud om statens religiøse og politiske neutralitet. Med andre ord må tyske myndigheder ikke give forrang til enkelte religioner frem for andre.

I 1995 afviste den tyske forfatningsdomstol af samme grund en paragraf i Bayerns skolelovgivning af 1983, der påbød skoler at hænge krucifikser op i klasseværelset. Siden har kors dog været udbredt i klasselokaler i Bayern, fordi delstatsregeringen vedtog en revideret lovtekst, der udlægger korset som et kulturelt symbol.

Netop korsets kulturelle – ikke religiøse – betydning, er afgørende for Söders beslutning om at lade offentlige bygninger pryde af krucifikser. For ministerpræsidenten er det kristne kors nemlig ikke blot et religiøst symbol. Det symboliserer også tyskernes kulturelle værdier og identitet, siger han til tyske medier. Dermed strider korset ikke mod neutralitetspåbuddet, hævder CSU-politikeren, der får opbakning fra katolsk side.

»At hænge korset op og gøre det tydeligt som tegn på enhed, forsoning, fred, broderlighed og solidaritet, det er naturligvis godt,« siger ærkebiskop Ludwig Schick til Deutschlandfunk.

Diskussionen om kors i offentlige bygninger er blot den seneste episode i den tyske samfundsdebat om religionens rolle i det tyske samfund.

Senest har indenrigsminister Horst Seehofer, som for mindre end en måned siden overlod posten som ministerpræsident til Markus Söder, vakt opsigt med en udtalelse om, at »islam ikke hører til i Tyskland«.

Dermed er der lagt op til heftige diskussioner forud for efterårets valg i Bayern 14. oktober.

