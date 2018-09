Nu sætter vælgerne de første kryds til USA's midtvejsvalg

Om 46 dage skal hele USA til midtvejsvalg.

Men allerede fredag kan de første vælgere begynde at sætte deres kryds i to delstater.

I delstaterne South Dakota og Minnesota kan vælgerne fra fredag stemme på forhånd. Inden for seks dage åbner fire delstater mere inklusive Missouri og New Jersey for stemmestederne, inden Californien slutter sig til inden for to uger.

I hele landet skal vælgerne vælge deres lokale medlem af Repræsentanternes Hus, mens vælgerne i 33 stater skal vælge en eller flere medlemmer af Senatet.

Vælgerne skal sætte deres kryds i en tid, hvor USA udveksler milliardtunge toldsatser med Kina, et sæde i landets magtfulde højesteret er på spil og partierne gør klar til at smide millioner af dollar efter at nå vælgerne med deres budskaber.

Ved valgene i 2014 og 2016 blev omkring fire ud af ti stemmer afgivet, at uden vælgere på valgdagen besøgte valgstedet.

I 37 delstater behøver man ingen undskyldning for at stemme på forhånd modsat de resterende delstater, hvor man skal have en gyldig grund.

Vælgerne kan også skifte mening indtil en uge før det formelle valg 6. november.

Udviklingen får Wendy Underhill, der er direktør for den uafhængige organisation Sammenslutningen af Delstaters Forsamlinger, til at konkludere, at valget er begyndt.

»Vi har ikke en længere en valgdag. Vi har et valgvindue,« siger hun.

»Det åbner nu.«

/ritzau/AP