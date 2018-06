Nu må saudiarabiske kvinder køre bil – men fortiden kører med

Kvinders hjerner er mindre end mænds og kan derfor ikke rumme komplekse informationer. Det er skamfuldt for kvinder at omgås fremmede offentligt. Det kan give fosterskader at sidde bag rattet i en bil.

Hvad gør man, hvis skoler og moskeer igen og igen har gentaget samme refræn, og regeringen så pludselig vender på en tallerken?

Den saudiarabiske regent bekendtgjorde for ni måneder siden, at han ville give landets kvinder lov at køre bil. Alligevel var mange saudiarabere søndag endnu ikke indstillet på de nye tider, da et af de mest ukrænkelige forbud i det enevældige monarki stod for fald.

Det er ikke godt at vide, hvor mange saudiarabiske kvinder der valgte at sætte sig bag rattet og kaste sig ud på gader og veje for at fejre den nyvundne frihed. Ifølge regeringen havde flere hundrede kvinder fået kørekort i rette tid, mens bureaukratiske forsinkelser omvendt havde forhindret titusinder i at få papirerne på plads før den historiske dag.

Alligevel var mange af landets 33 millioner indbyggere usikre over for tiltaget - både inden for familier med et mere liberalt udsyn og blandt familier, som i fuldt alvor mener det samme, som de har hørt og lært og tilegnet sig siden barndommen.

I den højere middelklasses familier, hvis unge kvinder er rejst ud for at gå i skole og måske også tilegne sig andre værdier og muligheder, har der også været betænkeligheder, men disse har nu mest været af psykologisk karakter.

Piger er som slik...

Adskillige unge kvinder i landet nærer ingen planer om at begynde at køre bil lige med det samme. Også selv om de allerede har erhvervet et kørekort i USA eller et andet land, hvor de har studeret og boet.

Det budskab, de dag efter dag hører i skolen, er, at piger er som slik - de skal pakkes ind for at beskytte deres sødme. Færdes de alene i det offentlige rum, og omgås de ligefrem fremmede mænd, så er et lag af beskyttelse fjernet. Et lag, som er dybt indlejret i begge køns bevidsthed. Hvad vores myndigheder siger, adlyder jeg. Det er helt i orden at andre får dette tilbud. Men vores liv er gode nok, som de er. Abdullah, taxachauffør

Det er derfor ingen overraskelse, at unge deler forældrenes bekymring: Hvad vil der ske, hvis en ung kvinde bliver vinket ind til siden af en politibetjent? Vil hun blive chikaneret, vil hun blive udsat for overgreb eller det, der er værre?

»Jeg vil i hvert fald ikke skrive historie som den første i Saudi-Arabien, det sker for,« siger 20-årige Noura, der studerer kemi i Riyadh:

»Mænd her har en meget nedrig mentalitet. Jeg mener, prøv en gang at tænk på, hvordan de er blevet opdraget i alle disse mange år.«

En lov er blot teori

Abdullah er taxachauffør i hovedstaden og er iført den lange, hvide thawb og traditionelle hovedbeklædning, som foretrækkes af landets religiøst konservative. Han siger, at han vil acceptere den nye lov, fordi den er blevet indført af kongen.

Han vil dog ikke give kvinderne i sin egen familie lov til at køre bil. Og det vil de da heller ikke selv ønske, forklarer han.

»Hvad vores myndigheder siger, adlyder jeg,« fastslår Abdullah og tilføjer: »Det er helt i orden, at andre får dette tilbud. Men vores dagligdag er god nok, som den er.«

Oversættelse: Lars Rosenkvist