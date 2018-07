Nu er Sydsverige også i højeste beredskab

Særligt de mellemste og nordligere dele af Sverige har hidtil været ramt af store skovbrande, men nu udpeger Sveriges Meteorologiske Institut, SMHI, også det sydligste Sverige som et risiko-område.

Både faren for antændelse og spredning af brande samt faren for græsbrande er fredag på højeste niveau, og også i de kommende dage er risikoen meget stor. Der er i øjeblikket brande flere steder i området omkring Göteborg, i det sydlige Skåne samt i Småland, melder det svenske SOS Alarm.

Det er fortsat meget tørt eller ekstremt tørt. Risikoen for brande i skove og på marker er derfor meget stor eller ekstrem stor. Sveriges meteorologiske institut

De svenske beredskabsmyndigheder, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), skriver på sin hjemmeside, krisinformation.se, at der er »ekstrem stor risiko for nye skovbrande i Sverige«, og at der er forbud mod at tænde ild alle steder i landet, hvilket betyder, at det er forbudt at grille udendørs og visse steder også forbudt grille på egen grund.

»Det er fortsat meget tørt eller ekstremt tørt. Risikoen for brande i skove og på marker er derfor meget stor eller ekstrem stor i størstedelen af landet,« skriver SMHI på sin hjemmeside.

Her har mange danskere fritidshus

Mange danskere har huse og skovområder i det sydlige Sverige, fortrinsvis i Skåne, Blekinge og Småland, og også Danske Torpara, der er en forening for danskere med fritidshus i Sverige, advarer på sin hjemmeside mod den ekstremt høje brandfare.

Udover mange ugers tørke er det hedebølgen, som fortsætter de kommende dage, der er årsag til den høje risiko. Vejrprognosen forudsiger også regn visse steder, men samtidig er der risiko for lyn, hvilket indebærer fare for nye brande.

På en pressekonference fredag formiddag oplyste MSB, at situationen fortsat er exceptionel, og at man frygter hård blæst, som kan få brande til at brede sig og blusse op.

»Vi har fire fokusområder, Jämtland, Gävleborg og Dalarne, og så har vi et beredskab for det sydlige og mellemste Sverige,« sagde Anneli Bergholm Söder, operativ chef, iføle Aftonbladet.