Nu bliver håndtrykket også en del af den svenske valgkamp: Det er nødvendigt

Håndtryk er blevet en politisk sag på statsministerniveau. Tirsdag meddelte Lars Løkke Rasmussen, at hvis de danske kommuner afviser at arrangere ceremonier, hvor nye statsborgere skal give håndtryk, så vil andre instanser muligvis stå for ritualet.

Debatten og den politiske håndtryksentusiasme er ikke forbeholdt Danmark. Mandag aften var håndtryk også en del af den svenske partilederdebat på TV4, seks dage inden det svenske valg.

Tidligere på året blev en svensk arbejdsgiver dømt til at betale 40.000 svenske kroner i erstatning til en kvinde, som af religiøse årsager havde nægtet at give hånden til en mandlig chef under sin jobsamtale, hvorefter manden afbrød jobsamtalen.

Til partilederdebatten blev de svenske partiledere spurgt, om det var i orden at afvise en jobansøger, hvis vedkommende ikke ville give hånd.

Ja, det var i orden, svarede de enstemmigt uanset politisk overbevisning.

»Det er ikke rimeligt for arbejdsgiverne, at de skal betale erstatning til nogle, der vælger at behandle mennesker forskelligt. Det er smukt, at vi giver hånd, uanset om vi er nyankomne eller ej,« sagde Ebba Busch Thor fra Kristendemokraterne.

Skal beskytte ligestilling

Ulf Kristersson, leder af den borgerlige parti Moderaterna, svarede, at han ønskede et ændre lovgivningen på området, og at det i princippet er i orden at afvise en person, som afviser at give håndtryk:

»Vi mener, at vi bør gennemgå diskriminationslovgivningen. Vi skal beskytte både religionsfrihed og dem, der ønsker ligestilling på arbejdspladsen«.

Også Socialdemokraterne og Miljöpartiet udtrykte enighed. Gustav Fridolin, talsmand for sidstnævnte, sagde:

»Ja, på alle arbejdspladser skal man kunne kræve, at mænd og kvinder behandles lige, og det er også nødvendigt at give hånd.«

Borgmester klar til at gå i fængsel

I Danmark har flere lokalpolitikere slået sig i tøjret over et eventuelt lovkrav om, at man skal give håndtryk for at blive dansk statsborger.

Ishøj-borgmester Ole Bjørstop (S) har f.eks. meldt ud, at han både er klar til fængselsstraf og bøder for at undgå at tvinge nye statsborgere til at give ham hånden.

Også i egne borgerlige rækker er der modstand. Venstrepolitiker i Kolding, Merete Due Paarup, udtalte i dag til DR:

»Jeg tror, at det er et skridt på vejen hen mod nazismen. Ganske enkelt ser jeg en kraftig højredrejning og mere ekstremisme, end der tidligere har været. Når man siger ja til det her, så tænker jeg ’hvad bliver det næste?«