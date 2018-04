Nu begynder rivegildet om mange års EU-budget: Her er Danmarks tjekliste

Finansminister Kristian Jensen (V) kalder det for den »perfekte storm.«

EU-Kommissionen har sat kursen mod fremlæggelsen om to uger af sit budgetforslag for de kommende syv år, og dét kommer ikke til at gå stille for sig.

Med Storbritannien ude af billedet kan forhandlingerne risikere at blive sværere end nogensinde før, for der er udbredt uenighed blandt landene om, hvad man skal gøre ved det hul, briterne efterlader sig i budgettet.

En stribe store lande med Tyskland og Frankrig i spidsen mener, at medlemslandene selv må frem med pungen for at stoppe hullet til efter briterne.

Her er regeringens tjekliste Det vil Danmark kæmpe for 1. EU-bidraget må ikke overstige 1,00 procent af BNI

Når Storbritannien forlader EU, kommer der til at mangle penge i EUs ambitiøse budget. Men det betyder ikke, at man bare kan hæve det samlede budget. I stedet må de 27 tilbageværende lande altså finde en måde at mindske EU’s samlede budget, lyder det fra regeringen. 2. Flyt pengene hen, hvor de gør mest gavn

EU bør bruge flere penge på områder, hvor landene har fælles udfordringer. Det kan for eksempel være migration, forskning, klima og grænseoverskridende infrastruktur. 3. Effektiv ressourceanvendelse og fair fordeling

Briternes exit bør have den konsekvens, at EU bliver endnu mere effektive i brugen af ressourcer. Der skal også sikres en fair og gennemsigtig fordeling af budgetbidragene på tværs af medlemslandene. Det vil Danmark kæmpe imod 1. Brexit skal ikke betyde højere bidrag

Storbritanniens EU-bidrag skal ikke tørres af på de tilbageværende medlemslande. Danmark er ikke klar til at betale mere, hedder det. 2. Større fokus på fremtiden for landbrugsstøtte og infrastrukturfonde

EU bør fokusere på at begrænse landbrugsstøtten og målrette de store strukturfondene. Der skal skabes merværdi af EUs udgifter. 3. Ingen negativ særbehandling i forhold til rabatter

Danmark har været vant til at få en rabat i budgettet. Men størrelsen på det samlede danske bidrag er vigtigere end en fortsættelse af den danske rabat. Omvendt er Danmark ikke parat til at give afkald på rabatten, hvis andre EU-lande kan beholde deres. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

En vej Danmark er lodret uenig i.

Danmark er stor fortaler for, at budgettet ikke overstiger de nuværende én procent af BNI eller bruttonationalindkomsten – altså den årlige indkomst for en stat.

Derfor er regeringen nu presset på to fronter.

Briterne har i mange år bl.a. ledt an i kampen for at få en rabat i budgettet. En succesrig kamp, der også har gjort det muligt for Danmark at få en rabat.

Men ikke nok med det: Danmarks anden store allierede mod syd, Tyskland, har ligefrem skrevet ind i sit regeringsgrundlag, at man er klar til at lægge flere penge i EUs fælleskasse.

Finansminister Kristian Jensen fortæller, hvordan Danmark vil prøve at navigere i de kommende forhandlinger.

»Det ser sådan ud, at to af de største lande, der plejer at stå på dansk side i forhold til at holde et EU-budget inden for én procent af BNI, nu enten har skiftet position eller til den tid har forladt fællesskabet,« siger Kristian Jensen.

Selv om kommissionens budgetforslag er på trapperne, kan armlægningen om budgettet trække helt ind i 2020, mener Kristian Jensen.

For det er et nyt EU-Parlamentet og en ny EU-Kommissionen, medlemslandene skal aftale budgettet på plads med. Og de skal første vælges næste år.

Fakta: Det nuværende budget 2014-2020 EUs budget er på ca. 7.500 millarder kroner for den syvårige budgetperiode, svarende til ca. 1100 mia. kroner om året. Danmarks bidrag er ca. 20 milliarder kroner årligt brutto. Men ud af det får vi i snit omkring 12 milliarder euro tilbage ved fordelingen af pengene fra budgettet. Storbritannien forlader efter planen EU, før det næste langsigtede budget træder i kraft. I dag betaler Storbritannien ca. 155 milliarder kroner ind til kassen, svarende til ca. 13 procent af budgettet. Derfor er budgetslagsmålet endnu mere kompliceret denne gang. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Alt i alt er der langt op til en kompliceret forhandling.

»Det er den perfekte storm om EU-budgettet,« opsummerer finansministeren.

Hvad er det briterne har betydet for Danmark i budgetslagsmål, og hvad betyder det, når de forlader EU?

»Forestil dig, at der har siddet en stor gruppe mennesker til fællesmødet på din arbejdsplads og haft en klar holdning, du har været enig med. Nu er en stærk spiller, Storbritannien, forsvundet i den debat, og det betyder, at vi andre må træde frem på spillebanen og få fremført vores argumenter, lavet vores beregninger og en vurdering af, hvad der er realistisk og ikke realistisk i højere grad, fordi vi ikke har Storbritannien som bølgebryder,« siger Kristian Jensen.

Hvem kan så bliver Danmarks nye allierede?

»Det ser jeg som de lande, der er enige med os i, at man ikke skal spekulere på marginal vækst, men hellere på, hvordan man bruger det store budget, EU i forvejen har, og hvordan man bruger det bedre. Det er lande som Sverige, Holland, Østrig,« siger finansministeren.

Selv om Tyskland har skrevet ind i sit regeringsgrundlag, at man er klar til at hæve sit budgetbidrag til 1,1 procent af BNI, ser Kristian Jensen med stor interesse på den udvikling, der lige nu sker i landet, efter bundeskansler Angela Merkels CDU og søsterpartiet CSU har fået styr på sin regering med de tyske socialdemokrater i SPD.

»Jeg er meget spændt på at se, hvordan den nye tyske finansminister kommer til at placere sig. Regeringsgrundlaget er jo primært skrevet af socialdemokraten Martin Schulz, som ikke længere er en del ledelsen i SPD,« siger Jensen.

Du har selv været nede og besøge den nye tyske finansminister Olaf Scholz for nylig. Hvilket indtryk har du af hans retning?

»Ud fra et dansk perspektiv synes jeg, det virker meget interessant. Olaf Scholz skal selvfølgelig lige have lov at komme ind i sagerne. Men jeg blev ikke mindre optimistisk efter at have mødtes med ham,« siger Jensen, der dog vedkender sig, at det ikke er realistisk at regeringsgrundlaget bliver ændret.

Der er en stribe lande, der argumenterer for, at man bør ramme lande på pengepungen i budgetforhandlingerne, hvis de ikke overholder EUs fælles regler. Hvad mener du om det?

»Jeg ser de to diskussioner som lidt adskilt fra hinanden. Budgetstørrelsen og fordelingen er én ting. En anden ting er, hvordan man sikrer, at de lande, der er kommet ind i EU, også lever op til deres egne forpligtelser. Man skal huske på, at hvert eneste land, der er blevet medlem af EU, har skrevet under på at overholde retsstatsprincipperne og betingelserne i den såkaldte Københavnererklæring,« siger Kristian Jensen.

Kan en konsekvens så være, at de lande ikke skal have lige så mange penge fra EUs store strukturfonde, som medlemslandene mod øst nyder godt af?

»Jeg skal ikke kloge mig på, hvad konsekvensen skal være. Men principielt har jeg den holdning, at har man meldt sig ind i en forening som EU og lovet at overholde nogle regler, så skal det også have en konsekvens, hvis man ikke gør det. Så kan du spørge, hvad konsekvensen skal være, men så går vi fra den principielle til det konkrete, og så er det ikke længere mit ressortområde,« siger han.

Eva Jung er Berlingskes korrespondent i Bruxelles.

