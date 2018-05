Nu afslører Melania Trump sit kald som førstedame

Godt seksten måneder.

Så længe har Melania Trump kunnet kalde sig amerikansk førstedame. Nu har den slovenskfødte præsidentfrue lagt sig fast på en velgørende sag, som hun vil kæmpe for.

Mandag vil Melania Trump ifølge amerikanske medier officielt præsentere et initiativ, der skal forbedre forholdene for amerikanske børn og unge.

Præsidentfruen har tidligere gjort opmærksom på, at børn og unges vilkår ligger hende særligt på sinde.

»Vi må finde bedre måder at ære og støtte vore børns grundlæggende velvære på, særligt når det gælder de sociale medier,« sagde Melania Trump ifølge Politico under den amerikanske valgkamp i 2016.

»Det vil være et af de særlige fokuspunkter i mit arbejde, hvis jeg bliver privilegeret nok til at blive førstedame. Jeg vil også arbejde hårdt for at forbedre kvinders hverdag.«

Selvom Melania Trump først nu lancerer en overordnet platform, har præsidentfruen længe været aktiv på vegne af børn og unge. Som førstedame har hun besøgt en række børnehospitaler. Hun har også viet opmærksomhed til de voksende problemer med spædbørn, der fødes som stofafhængige på grund af mødrenes misbrugsproblemer.

I marts i år stod hun i spidsen for en konference, hvor repræsentanter for sociale medievirksomheder som Twitter, Facebook, Google og Snapchat diskuterede cybermobning. Med mandagens præsentation af et omfattende velgørenhedsinitiativ vil Melania Trump skabe en mere formel ramme for arbejdet med at forbedre børn og unges vilkår.

Traditionelt vælger amerikanske præsidentfruer at indsnævre et velgørende formål, der som regel tager udgangspunkt i børns behov.

Efter et år som førstedame lancerede Michelle Obama kampagnen »Let’s move«, der skulle bekæmpe problemer med overvægt og fremme sund livsstil og motion for børn og unge. Laura Bush (George W. Bush’ hustru, red.) fokuserede på at forbedre amerikanske børns læsevaner.

Melania Trump vil i stedet satse på en bred vifte af velgørende initiativer til gavn for børn og unge, forlyder det fra Det Hvide Hus.

»Som man kan se på de mange arrangementer, som fru Trump har deltaget i som førstedame, vil hendes fokus være børns generelle velvære. Noget unikt er dog, at hun ikke har begrænset sin sag til et enkelt emne, som det har været tilfældet før i tiden«, siger Melania Trumps talskvinde, Stephanie Grisham, til CNN.

»Fru Trump ønsker at hjælpe de kommende generationer ved at skabe forandring gennem bevidsthed om en række emner, der berører børn.«