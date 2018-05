Norske mænd straffes hårdere for spritkørsel end kvinder

Oslo. Mænd straffes hårdere for spritkørsel end kvinder.

Sådan lyder konklusionen i en undersøgelse af 1118 promillesager afsagt i de norske domstole sidste år. Det skriver norske Dagbladet.

Undersøgelsen er foretaget af Dagbladet og viser, at kvinder, som har kørt i påvirket tilstand, næsten har dobbelt så stor chance for at blive idømt betinget fængsel - og dermed slippe for at skulle afsone en straf.

Kvinder får også oftere reduceret straffen i retten, og de får samtidig større strafreduktioner end mænd.

For kvinderne er reduktionen i gennemsnit 14 dage, mens det for mænd er ni dage. Mænd har samtidig større sandsynlighed for at få øget straffen, fremgår det af Dagbladets undersøgelse.

- Det er interessante fund. Rent juridisk siger det sig selv, at køn ikke bør have betydning for strafudmålingen, siger den norske professor Morten Holmboe fra Politihøjskolen.

Resultaterne stemmer overens med flere amerikanske undersøgelser. Det er dog første gang, at tendensen er set i det norske retssystem.

Og norske Tor Langbach, der er tidligere direktør for Domstolsadministrationen i Norge og mangeårig dommer, kan godt genkende billedet fra sine oplevelser ved domstolene.

- Det gælder formentlig også andre retsområder end spritkørsel. At der er en tendens til forskelsbehandling svarer også til mit indtryk efter mange år i retsvæsenet, siger den tidligere dommer.

Han tror, at årsagen kan være, at dommere ofte er vant til at se kvinder som ofre i retssalen og mænd som gerningsmænd.

