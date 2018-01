Norsk toppolitiker stærkt belastet af metoo-anklager efter dramatisk krisemøde

Næstformand for norske Arbeiderpartiet Trond Giske er blevet fritaget for tjeneste efter at være blevet anklaget for ”ubehageligheder af seksuel karakter”. Under et dramatisk krisemøde tirsdag angreb en anden af partiets næstformænd sin kollegas adfærd. Samtidig kom det frem, at en hidtil hemmeligholdt rapport anklager Giske for ”frygtbaseret ledelse”.