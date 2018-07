Norsk dreng fængslet for drab på 13-årig pige

Byretten i Jæren i det sydvestlige Norge har varetægtsfængslet en 17-årig dreng i to uger. Han er sigtet for drab på den 13-årige pige Sunniva Ødegård.

Pigen blev natten til mandag fundet dræbt nær sit hjem i landsbyen Varhaug syd for Stavanger.

Under afhøringen i retten tirsdag eftermiddag nægtede drengen sig skyldig og erklærede sig uenig i varetægtsfængslingen.

Teenageren var klædt i en grå t-shirt, grå joggingbukser og blå kondisko, da han ankom til retten.

I retten sad også hans mor og repræsentanter for børneværnet.

Afhøringen skete for lukkede døre. Journalister blev sendt udenfor for ikke at skade den videre efterforskning, lød begrundelsen.

»Sigtede har forklaret, at han befandt sig på stedet, men vi ønsker ikke at gå ind på hans forklaring om, hvorfor han var der,« siger politiadvokat Marte Engelsli.

Efter retsmødet blev den 17-årige tilset af en læge, som skulle vurdere hans psykiske tilstand inden varetægtsfængslingen.

Drengen meldte sig selv mandag og erkendte over for politiet, at han befandt sig på gerningsstedet - en gangsti i landsbyen. Han er kendt af politiet i forvejen, men aldrig i forbindelse med vold.

»De er begge fra Varhaug og i samme aldersgruppe, men vi har ikke oplysninger om, at de er i samme omgangskreds,« oplyste en politiadvokat mandag.

Den 13-årige Sunniva Ødegård havde været hjemme hos en veninde og talte i telefon, da hun var på vej hjem. Pludselig udbrød hun »shit«, og opkaldet blev afbrudt.

Hun blev fundet dræbt omkring klokken tre natten til mandag. Da havde hendes familie og bekendte ledt efter hende siden klokken 23 søndag aften.

Det er ikke oplyst, hvordan pigen blev dræbt.

Der bor lidt over 3000 mennesker i Varhaug.

