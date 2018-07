Norsk aktivistbåd tilbageholdt på vej til Gaza

En norsk båd med medicinsk udstyr er søndag blevet standset på vej til Gaza af den israelske flåde.

Det skriver flere medier, herunder nyhedsbureauet NTB.

Gruppen bag besætningen, Ship to Gaza Norway, omtaler hændelsen som en kapring.

Vi har sendt en melding til Udenrigsministeriet og beder dem kræve, at Israel øjeblikkeligt stopper det, som er en ren kapring i internationalt farvand af et fredeligt skib under norsk flag, skriver Ship to Gaza Norway i en pressemeddelelse.

Ship to Gaza Norway fik beskeden fra skibet om, at den israelske flåde var kommet med trusler og forberedte en militær overtagelse.

I alt er 22 aktivister om bord på den norsk registrerede båd "Kårstein". Blandt dem er Mikkel Grüner, der er byrådsmedlem for Sosialistisk Venstreparti i Bergen.

Ifølge Enhedslisten er Grüner dansk statsborger. Det danske udenrigsministeriums Borgerservice undersøger søndag aften, om en dansk statsborger er tilbageholdt af de israelske myndigheder.

/ritzau/