Slagsmål og kaos ved skifestival i Oslo - flere personer påkørt af tog

OEn skifestival ved Holmenkollen nordvest for Oslo har udviklet sig temmelig kaotisk, og politiet har fået travlt med at bringe ro på en stor menneskemængde.

På Twitter meddeler politiet i Oslo, at man lørdag aften sender flere patruljer til stedet.

»Der meldes om, at mennesker besvimer i folkemængden, og at der er tendenser til panik. Videre meldes det om, at personer går på T-banesporet mod centrum. Vi har ikke fuld kontrol over situationen,« skriver politiet.

Der er ifølge politiet et stort antal mennesker, som "hiver hegn ned og slås med hinanden og politiet".

Der er også meldinger om flere personpåkørsler på T-banen, som er Oslos metrosystem. Det skal være sket ved stationen Besserud. Det er ikke bekræftet af T-banen.

»Mine patruljer på stedet melder om totalt kaos på begge stationerne,« siger operationsleder Tor Jøkling ved Oslos politidistrikt til NRK.

Urolighederne brød ud omkring klokken 17.

»Det er ikke godt. Vi vurderer situationen som en sikkerhedsrisiko. Hvis det ikke går bedre meget hurtigt, så må vi tage strømmen,« siger kommunikationschef Cato Asperud ved Sporveien, som driver T-banen.

Opdateres