Nordkoreas udenrigsminister ankommer til Sverige i eftermiddag

Sikkerheden er i top, når Nordkoreas magtfulde udenrigsminister, Ri Yong-ho, ankommer til Stockholm torsdag eftermiddag og ifølge den svenske avis Expressen skal tale med sin svenske kollega, Margot Wallström, om topmødet i maj mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og den amerikanske præsident, Donald Trump.

I en uge har der været forlydender fremme om, at den sky og isolerede diktator kun vil deltage i et topmøde, hvis det sker på neutral grund. Da Sverige er et af de meget få vestlige lande, der har en ambassade i Nordkorea, kan mødet komme til at finde sted på svensk grund.

Ri Yong-ho er en af de mest magtfulde personer i Nordkorea og nyder Kim Jong-uns fortrolighed. Det var ham, der forsvarede Nordkoreas positioner på atommissil-området i FN i september og kaldte Trump for »ondskabens præsident«. Det var ham, der ved samme lejlighed sagde, at Trump fra FNs talerstol havde erklæret Nordkorea krig, da den amerikanske præsident truede med at lægge Nordkorea øde.

Noget er i gære.

Så når Ri Yong-ho ankommer til Stockholm, er der noget i gære, og selv om de svenske aviser spøgefuldt minder om den nordkoreanske gæld til Volvo, er der andre ting på programmet. Blandt andet muligheden for at Sverige kan være vært for topmødet, der skal finde sted allerede i maj.

Topmødet er overraskende for alle. En række sydkoreanske diplomater havde været på besøg i Nordkorea, og de kunne overbringe den amerikanske præsident beskeden om, at Kim Jong-un var villig til at mødes.

Indtil nu har nordkoreaerne selv været tavse om topmødet, men den nordkoreanske udenrigsministers besøg i Sverige ses som en bekræftelse på, at topmødet kan finde sted. Ifølge sydkoreanerne har Nordkorea indvilget i at skrotte deres atomprogrammer formentlig mod en demilitarisering af den koreanske halvø.

Hvis det lykkes at få topmødet i stand, vil det være første gang, at en siddende amerikansk præsident mødes ansigt til ansigt med en nordkoreansk leder. Der har i et par måneder været forlydender om, at den nu afgåede udenrigsminister, Rex Tillerson, havde gang i et diplomatisk arbejde i Nordkorea, formentlig gennem den svenske ambassade der fungerer som en slags reserveambassade for en række vestlige lande. Svenskerne har således hjulpet amerikanerne med at forhandle en frigivelse af amerikanske fanger.