Nordkoreas trussel ændrer dagsorden for præsidentmøde i USA

Washington. Tre uger før et historisk topmøde mellem USA og Nordkorea ventes at finde sted, vil præsident Donald Trump tirsdag mødes med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, i Det Hvide Hus.

Moons besøg i præsidentboligen i Washington var oprindeligt tænkt som en mulighed for, at de to allierede kunne finjustere en fælles strategi over for Nordkoreas leder, Kim Jong-un, på topmødet den 12. juni i Singapore.

Men nu er der er ifølge nyhedsbureauet Reuters snarere tale om et krisemøde, fordi styret i Nordkorea i sidste uge truede med at trække sig fra topmødet.

Årsagen til de nye toner fra Pyongyang var blandt andet en fælles militærøvelse mellem Sydkorea og USA. Det opfattes som en provokation mod styret i Nordkorea.

Desuden er en udtalelse fra Trumps sikkerhedsrådgiver, John Bolton, også blevet modtaget med skepsis i Nordkorea ifølge BBC.

Bolton har foreslået en såkaldt Libyen-model, hvor Nordkorea giver sit atomarsenal til USA eller et tredje land. Til gengæld skal økonomiske sanktioner mod landet ophæves.

Set fra Nordkorea er problemet med den model, at den mangeårige libyske leder Muammar Gaddafi syv år efter aftalen blev afsat og dræbt.

- Hvis USA forsøger at presse os til ensidigt at afhænde vores atomarsenal, så vil vi ikke længere være interesserede i en sådan dialog og må genoverveje, om vi skal gå videre med et topmøde, sagde den nordkoreanske viceudenrigsminister, Kim Kye-gwan, for en uge siden.

Donald Trump har forsikret, at han fortsat er indstillet på at mødes med Kim Jong-un. Mandag sagde vicepræsident Mike Pence dog til Fox News, at det kan ændre sig, hvis Nordkoreas leder stiller urimelige krav.

Trump og hans rådgivere vil derfor bruge tirsdagens samtaler med Moon Jae-in til at spore sig ind på, om Kim Jong-un har ændret holdning til en atomnedrustning i landet. Det oplyser en kilde i Det Hvide Hus til Reuters.

Andre personer tæt på Trump har uden for citat udtrykt bekymring for, at Sydkoreas Moon muligvis har overdrevet Kim Jong-uns villighed til reelt at drøfte en afvikling af atomprogrammet.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har to gange været i Pyongyang til samtaler med Kim Jong-un. Det har dog tilsyneladende ikke gjort amerikanerne meget klogere på Kim Jong-uns intentioner, skriver Reuters.

/ritzau/